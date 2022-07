Începe FOTE 2022:

Mai mulți vâlceni, sportivi și antrenori, reprezintă România la competiția din Slovacia

În perioada 24-30 iulie 2022, orașul Banska Bistrica din Slovacia va găzdui ediția din acest a Festivalului Olimpic al Tineretului European – FOTE. Orașul cu o populație de peste 80.000 de locuitori, eliberat de Armata Română la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, va găzdui, timp de o săptămână, această competiție, care presupune desfășurarea mai multor probe după sistemul Jocurilor Olimpice, destinate însă tinerilor sportivi. Vor fi întreceri atât la sporturi de echipe (handbal, volei, fotbal, baschet etc.), cât și la sporturi individuale (atletism, box, lupte, înot, ciclism etc.).

România are o delegație destul de numeroasă care va participa la întrecerile din Slovacia, Vâlcea având reprezentanți (atât sportivi, cât și antrenori) la sporturi precum handbal și atletism. Echipa de handbal este reprezentată de Steluța Luca, în calitate de conducător de delegație. Antrenori sunt Ionel Gheorghe și Ildiko Kerekeș Barbu. În delegația României de handbal, de la Vâlcea mai este prezent kinetoterapeutul Vlad Nițoi. Lotul a plecat cu avionul, de la București, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ajungând la Banska Bistrica în după-amiaza de sâmbătă, cu autocarul, după un popas la Viena, în dimineața de sâmbătă. La handbal feminin, echipa României face parte din Grupa A, alături de Danemarca, Ungaria și selecționata țării gazdă.

La atletism, din Vâlcea este prezentă antrenoarea Alina Enescu, care o însoțește în Slovacia pe sportiva Ștefania Balint, tot vâlceancă, atletă de mare perspectivă, despre care, în mod cert, vom auzi auzi în viitor (ea având acum doar 15 ani). Ștefania are dublă legitimare, la Liceul cu Program Sportiv din Brașov și la Clubul Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea. Din Vâlcea va mai fi prezentă o altă tânără atletă, Alexandra Ștefania Uță, legitimată atât la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, cât și la Clubul Sportiv Municipal Onești (județul Bacău).



Programul echipei de handbal

Luni, 25 iulie, de la 19.30 (ora României)

România – Danemarca

Marți, 26 iulie, de la 15.30 (ora României)

Slovacia – România

Miercuri, 27 iulie, de la 19.30 (ora României)

România – Ungaria

Vineri, 29 iulie, de la 15.30 (ora României)

Meci de clasament (semifinale)

Sâmbătă, 30 iulie

Finale

Sursă foto: COSR