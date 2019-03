Încep lucrările la rețeaua cu apă din Gușoeni!?

De când a preluat mandatul de primar al comunei Gușoeni, Nicolae Concioiu a fost preocupat de introducerea rețelelor de ali­men­tare cu apă și canalizare. „În acest an, îmi doresc ca «ADI Apa Vâlcea» să înceapă lucrările de înfiinţare a reţelei de apă şi canalizare în localitate. S-a făcut un prim pas, în sensul că s-a săpat un puţ de prospecţiune la o adâncime de 250 de metri în zona unde vor fi realizate alte şapte puţuri, pentru a se stabili dacă avem apă de calitate şi debit suficient pentru acest sistem de alimentare cu apă. Am primit asigurări că lucrările vor începe în toamna acestui an și sper ca «ADI Apa Vâlcea» să păstreze promisi­unea pentru că atât eu, cât şi primarul localităţii Creţeni aşteptăm acest proiect de mult timp”, declară primarul Concioiu.