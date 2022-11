ÎNCĂ UN TÂNĂR DIN VÂLCEA a fost prins drogat la volan

Nu știm dacă ați observat, dar aproape că nu trec două zile consecutive fără ca polițiștii vâlceni să nu ne anunțe că au depistat, la volan, șoferi care care se aflau sub influența diferitelor substanțe psihotrope (droguri). Spre exemplu, la data de 22 noiembrie 2022, în jurul orei 18.05, un bărbat în vârstă de 34 de ani, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, a fost depistat de către polițiștii Biroul Rutier Vâlcea în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului sub influența substanțelor psihotrope.

„În urma testării cu aparatul drugtest, s-a recomandat efectuarea analizelor de laborator pentru T3C KET, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală din județul Vâlcea, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor psihoactive. Polițiștii au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări, sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni cu privire la acest incident.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea