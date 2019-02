Încă o retragere din handbalul feminin românesc: Melinda Geiger a pus capăt carierei

Jucătoare reprezentativă a echipei naționale de handbal feminin a României și a Oltchim Râmnicu Vâlcea, Melinda Geiger și-a anunțat retragerea din activitate. Recent, deja fosta jucătoare și-a reziliat contractul cu echipa de club, Siofok din Ungaria.

Într-un amplu interviu postat pe site-ul Federației Române de Handbal, interul dreapta de 31 de ani a venit cu lămuriri despre această retragere, oarecum timpurie am îndrăzni noi să o numim. În context, este de amintit că Melinda Geiger a evoluat, pentru echipa națională a României, în 113 meciuri internaționale (având 263 goluri marcate) și două medalii de bronz obținute la Campionatul European (2010) și Campionatul Mondial (2015).

Geiger: „Cea mai mare plăcere a fost când am început acest sport”

În rândurile de mai jos vă prezentăm interviul la care am făcut referire:

• Cum ai hotărât să iei decizia de a te retrage acum?

M.G. Pentru mine sportul înseamnă pasiune. Am hotărât că atâta timp cât pot să ofer ceva să rămân în handbal, însă am ajuns în stadiul în care pentru mine personal e momentul sa mă orientez spre altceva.

• Care este momentul de care îți aduci aminte cu cea mai mare plăcere din cariera ta?

M.G Cea mai mare plăcere a fost când am început acest sport. Am știut că mă va ajuta să mă dezvolt pe mai multe planuri, nu doar pe cel sportiv.

• Care sunt planurile tale pentru perioada următoare?

M.G Deocamdată am nevoie de o pauză, iar apoi voi vedea ce planuri îmi oferă viața. Am opțiuni, însă doresc să aleg ceva ce mă face fericită pe mai departe.

• Un mesaj pentru fetele care visează să joace pentru echipa națională?

M.G Nu e ușor să ajungi să joci pentru echipa națională, e nevoie de multă muncă psihică și fizică. Fetele care doresc să ajungă să joace pentru România trebuie să se dedice handbalului , sa fie cu picioarele pe pământ și să nu se lase doborâte de accidentări sau alte evenimente neplăcute.

Neagu despre Geiger: „Este o jucătoare care a contribuit la obținerea celor două medalii din ultimii 10 ani”

Despre retragerea Melindei Geiger din activitatea sportivă, Cristina Neagu, căpitanul naționalei feminine a României a declarat următoarele: „Este una dintre jucătoarele care au făcut parte constant din echipa națională în ultimii 10 ani, alături de care am plâns și ne-am bucurat pentru rezultatele echipei naționale. Este o jucătoare care a contribuit la obținerea celor două medalii din ultimii 10 ani (Bronz la Euro 2010 și la Campionatul Mondial 2015). Știam încă de la Euro că se va retrage, cel puțin din echipa națională, ne-a anunțat în vestiar după ultimul meci. În calitate de căpitan, îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru echipa națională! Nu pot decât să îi urez succes pe mai departe pentru ce va face și știu că acest moment va veni pentru fiecare dintre noi, așa că pot doar să îmi amintesc toate momentele frumoase petrecute împreună și să rămân cu aceste amintiri frumoase”.

Dedu despre Geiger: „Consider retragerea ei o pierdere pentru lotul național”

De asemenea, președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, a oferit câteva declarații, cuprinse în același amplu material publicat pe site-ul FRH: „Melinda este un exemplu de dăruire și motivație pentru întreaga echipă națională, aducându-și contribuția din plin la rezultatele bune obținute în ultimul deceniu, printre care și două medalii de bronz la turnee majore. Consider retragerea ei o pierdere pentru lotul național, dar nu ne rămâne decât să îi mulțumim, să o felicităm pentru o carieră impresionantă și să îi urăm mult succes în proiectele sale pe viitor”.

Palmaresul Melindei Geiger

• Echipa Națională a României: 113 meciuri – 263 goluri, Medalii de Bronz (Campionatul European 2010, Campionatul Mondial 2015);

• Cluburi: HCM Baia Mare, CS Oltchim Râmnicu Vâlcea, Thuringer HC, Brest Bretagne HB, Siofok KC;

• Campionatul României: Aur (2011, 2014), Argint (2013, 2015, 2016);

• Cupa României: Aur (2011, 2013, 2014, 2015);

• Supercupa României: Aur (2011, 2013);

• Campionatul Germaniei: Aur (2012);

• Campionatul Franței: Argint (2017).