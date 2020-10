Încă 14 localități din Vâlcea, pe LISTA «ROȘIE» a infectărilor cu COVID

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vâlcea, convocat în ședință extrordinară luni seara, 26 octombrie 2020, la ordinul prefectului Sebastian Fârtat, a adoptat o nouă hotărâre prin care se instituie măsurile prevăzute în H.G. nr. 856/14.10.2020 pentru combaterea și prevenirea răspândirii infectării cu noul coronavirus pentru încă 14 localități din județ. Este vorba despre localități în care rata de incidență cumulată a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele două săptămâni a crescut, fiind în prezent de peste 1,5/1000 de locuitori.

Cele 14 noi localități care înregistrează o rată de incidență de peste 1,5/1000 de locuitori sunt: Sutești (4,25), Ocnele Mari (4,05), Măldărești (3,57), Fârtățești (3,41), Stroești (3,33), Slătioara (2,75), Oteșani (2,71), Stănești (2,56), Crețeni (2,35), Frâncești (1,71), Câineni (1,65), Boișoara (1,61), Prundeni (1,54) și Scundu (1,54).

Potrivit analizei realizate de Direcția de Sănătate Publică, la data de 26 octombrie 2020, în județ sunt 12 localități care înregistrează o incidență cumulată mai mare de 3/1000 de locuitori. Acestea sunt: Bunești (4,71), Dăești (4,44), Sutești (4,25), Ocnele Mari (4,05), Ștefănești (3,77), Băile Govora (3,69), Măldărești (3,57), Călimănești (3,42), Fârtățești (3,41), Râmnicu Vâlcea (3,37), Stroești (3,33) și Vlădești (3,30).

Măsurile de combatere a răspândirii noului coronavirus vor fi aplicate în cele 14 noi localități pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 octombrie 2020, urmând ca restricțiile impuse în celelalte localități cu incidență de peste 1,5/1000 de locuitori și care sunt cuprinse în anexele hotârârilor CJSU nr. 32/2020 și nr. 34/2020 să fie menținute până la expirarea perioadei de 14 zile, respectiv până pe 4 noiembrie 2020 pentru localitățile din anexele Hotărârii nr. 32/2020 și până pe 6 noiembrie 2020 pentru localitățile din anexele Hotărârii CJSU nr. 34/2020.

Ce trebuie să știe cetățenii din localitățile afectate?

„Facem mențiunea că, potrivit prevederilor HG 856/14.10.2020, la stabilirea incidenței cumulate a cazurilor noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2 nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele”, au transmis reprezentanții Prefecturii Vâlcea.

De asemenea, potrivit prevederilor acestui act normativ, în localitățile din județ în care rata de incidență cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori sunt interzise următoarele:

• organizarea și desfășurarea de activități cu publicul în cadrul cinematografelor și a instituțiilor de spectacole și/sau concerte;

• organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, aniversări etc), atât în spații închise (restaurante, baruri, cămine culturale, saloane etc), cât și în spațiile deschise (terase, corturi de evenimente, cămine culturale etc);

• activitatea cu publicul în cazul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor;

• activitatea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Masca de protecție rămâne obligatorie la nivelul întregului județ,

în toate spațiile!

În localitățile în care incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 este mai mică de 3/1000 de locuitori, restaurantele și cafenelele din spațiile închise, precum și operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc vor putea funcționa la 30% din capacitatea maximă a spațiului dacă în localitatea respectivă incidența cumulată este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și la 50% din capacitate dacă rata de incidență a cazurilor este sub 1,5/1000 de locuitori. Aceleași reguli se aplică în aceste localități și pentru desfășurarea și organizarea de activități cu publicul în cadrul cinematografelor și instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

Reprezentanții Prefecturii Vâlcea au mai precizat, că la nivelul întregului județ, se menține obligativitatea purtării măștii de protecție de către persoanele adulte și copiii cu vârsta de peste 5 ani în toate spațiile publice deschise și închise.

• Material realizat cu sprijinul Prefecturii Vâlcea