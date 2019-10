În Slovenia, bibliotecarii vâlceni au participat la activități de învățare în cadrul proiectului „Visual Library of Cultural Heritage”

A treia activitate de învățare din cadrul proiectului „Visual Library of Cultural Heritage” a avut loc în Ljubljana, în perioada 23-25 octombrie 2019 și a fost organizată de partenerul sloven Visoka Sola Za Storitve. Tema întâlnirii, „Fotografia pentru conținut digital”, a urmărit obiectivele de învățare propuse în cadrul proiectului Erasmus + Visual Library of Cultural Heritage, coordonat de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, în parteneriat cu alte șase organizații europene.

Cei 34 de participanți, reprezentanți ai fiecărei țări implicate în proiect, au luat parte la activități teoretice și practice pe tema fotografiei, la cursuri și ateliere de lucru coordonate de specialiști sloveni.

Întâlnirea s-a deschis cu o prelegere a doctorului Itzok Bončina despre istoria fotografiei: modul în care acest domeniu s-a dezvoltat și ce efecte a avut asupra societății, pornind de la noi înșine și de la propria noastră percepție. Împreună am explorat modul în care fotografia se schimbă în mod constant, nu numai din punct de vedere al tehnologiei, ci și ca mijloc de exprimare și comunicare. De-a lungul anilor, fotografia a contribuit la schimbări majore și a reflectat istoria, cultura, mesajele sociale, ecologia, arta, descoperirile științifice. Aceasta a avut un rol important în conștientizarea problemelor și ale responsabilităților noastre globale. A schimbat modul în care povestim și împărtășim poveștile de viață, ilustrând umorul, raporturile noastre cu mediul și cu civilizația în general. Cele două cursuri, „Istoria fotografiei – modul în care fotografia a schimbat lumea” și „Bazele fotografiei și ale luminii”, susținute de dr. Iztok Boncina, au constituit baza teoretică a cunoștințelor puse în practică de către grupul de participanți în timpul atelierelor desfășurate într-un studio profesionist, sub îndrumarea studenților VIST.

În cadrul cursului „Compoziție și perspectivă – elemente ale fotografiei arhitecturale”, fotograful Primož Lukezič a prezentat grupului noțiuni despre compoziție și perspectivă, introducând concepte cheie precum: spațiul, formatul, echilibrul, ritmul, contrastul, dominația și dominanța. Toate aceste aspecte au servit ca bază pentru foto-provocarea din ziua următoare. În pregătirea ultimei activități de învățare privind Realitatea Augmentată, întâlnire care va avea loc anul viitor, partenerul portughez a organizat un atelier preliminar de prezentare a aplicației Zappar, pe care o vom folosi pentru a crea Biblioteca noastră vizuală a patrimoniului cultural. După-amiază, Itzok Bončina a însoțit grupul într-un tur ghidat în centrul istoric al Ljubljanei, unde participanții au avut ocazia să aplice cunoștințele acumulate pe parcursul pregătirii teoretice – modul Diafragmă, modul de folosire ISO, apertura, claritatea, sensibilitatea, variațiile aleatoare a luminozității (NOISE), viteza de declanșare, tehnicile fotografiei de portret și ale fotografiei în mișcare.

În ultima zi, grupul a vizitat Muzeul de Istorie Contemporană din Slovenia participând la un tur ghidat care a avut ca obiective principale descoperirea arhivei fotografice a muzeului și vizionarea expoziției retrospective dedicată fotoreporterului Nace Bizilj. Apoi, participanții s-au organizat în echipe și au participat la un concurs de fotografie în scopul testării cunoștințelor acumulate pe parcursul întregii activități de învățare din Ljubljana. Provocarea a constat în realizarea a opt fotografii pe teme impuse: contrast, culoare, simetrie, ritm, reflecție, viteză, arhitectură, portretul unui străin.

Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a lansat pe 10 octombrie 2019, cu ocazia evenimentului Erasmus Days 2019, proiectul „Vâlcea Inedită” – un proiect care urmărește transferul cunoștințelor acumulate în cadrul proiectului Cheritage către alte organizații din județ. Echipa de proiect participantă la întâlnirile Cheritage va implica elevi din 13 școli în activități similare care vor conduce la realizarea unei expoziții inedite despre județul Vâlcea.

Visual Library of Cultural Heritage (CHERITAGE) este un parteneriat strategic Erasmus + finanțat de Comisia Europeană. Proiectul se desfășoară pe parcursul a doi ani ( 2018-2020) și vizează instruirea participanților din fiecare țară parteneră în proiect în utilizarea tehnologiei pentru realizarea unei biblioteci vizuale digitale ale celor mai reprezentative obiective din patrimoniul cultural european. Acest material reflectă doar opiniile autorului, iar comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea.

Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul proiectului la adresa: https://www.cheritage.eu/about/

• Material realizat cu sprijinul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea