În ciuda vremii capricioase, „Școala altfel” a adus peste o mie de copii la Muzeul Satului Vâlcean

Copii din București, Giurgiu, Dâmbovița, Craiova, Pitești și, evident, Vâlcea, au trecut poarta muzeului din Bujoreni în săptămâna recent încheiată, plecând cu o amintire impresionantă. Un contigent estimat de către dr. Ionuț Dumitrescu, șeful secției Muzeul Satului Vâlcean, la peste o mie de micuți: „Muzeul nostru s-a dovedit, încă o dată, o destinație predilectă a proiectului național «Școala altfel» nu doar pentru copiii vâlceni, dar și pentru alții din circa cinci județe. Am avut, din păcate, o săptămâna cu zile foarte schimbătoare și n-am crezut, la un anumit moment dat, că vom putea depăși mia de vizitatori, care a fost și este ținta noastră an de an cu acest proiect”, ne-a explicat Dumitrescu.

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Programul are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ.