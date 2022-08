ÎN CE CONDIȚII VOR ÎNCEPE ELEVII anul școlar? Prefectul a venit cu detalii

Joi, 25 august 2022, prefectul județului Vâlcea, Mihai Oprea, a oferit mai multe declarații cu privire la condițiile pe care le vor avea elevii din județ odată cu deschiderea școlilor. Cum se cunoaște, primul modul al anului școlar 2022/2023 va începe luni, 5 septembrie 2022.

În rândurile de mai jos, vă prezentăm integral punctual de vedere al prefectului Mihai Oprea pe marginea acestui subiect:

„Având în vedere importanța începerii noului an școlar 2022/2023 în condiții optime, am convocat ședința Colegiului Prefectural Vâlcea pentru o ultimă analiză a situației școlilor și grădinițelor din județul Vâlcea. Pe ordinea de zi a întâlnirii au fost:

• informări ale Inspectoratul Județean Școlar Vâlcea; Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea; Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea; Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea și Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, cu privire la măsurile dispuse, potrivit domeniului de competență, pentru asigurarea organizării în bune condiții a deschiderii a noului an școlar;

• stadiul îndeplinirii pe semestrul I al Planului anual de acțiuni pe anul 2022 pentru realizarea în județul Vâlcea a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare;

• diverse.

Pentru anul școlar 2022/2023, în unitățile de învățământ de masă din județul Vâlcea vor fi cuprinși 47.361 de elevi și preșcolari, iar în cele două unități de învățământ special – 399 de elevi. Referitor la asigurarea desfășurării activității școlare în condiții de siguranță epidemiologică, în fiecare unitate de învățământ, dar și în IȘJ Vâlcea va exista o persoană desemnată pentru monitorizarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, persoană care va ține legătura permanent cu DSP Vâlcea.

Vreau să mă asigur că începerea noului an școlar debutează în condiții optime atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. De aceea, insist asupra asigurării manualelor și transportului elevilor. De asemenea, le atrag atenția tuturor reprezentanților instituțiilor abilitate să colaboreze permanent în vederea descurajării agresiunilor și a altor fapte care pun în pericol siguranța elevilor și a profesorilor. Dacă mai există probleme trebuie comunicate rapid și rezolvate. Nu accept scuze sau întârzieri din partea niciunei instituții. Toată lumea trebuie să-și facă datoria!

Odată cu deschiderea școlilor, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea amintește importanța prevenirii consumului de droguri, insistând pe destructurarea grupărilor de criminalitate organizată de pe teritoriul județului Vâlcea și pe dezvoltarea sistemului de avertizare timpurie a tinerilor (EWS)”, a anunțat Prefectura Vâlcea.

În context mai este de amintit că noul an școlar, care va începe în data de 5 septembrie 2022, va presupune prezența fizică pentru toți preșcolarii și elevii, fără scenarii sanitare de funcționare.

• Material realizat cu sprijinul Prefecturii Vâlcea