Circa 3,5 milioane de puieți forestieri vor fi plantați de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva (instituție condusă de vâlceanul Daniel Nicolăescu) în campania de împăduriri de toamnă. În cadrul acestei campanii vor fi regenerate 2.727 hectare fond forestier proprietatea publică a statului, din care 1.640 de hectare prin regenerări naturale și 1.087 hectare prin regenerări artificiale (adică prin lucrări de împăduriri). De asemenea, în campania de împăduriri de toamnă vor fi realizate lucrări de completări pe 202 hectare și de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe 149 de hectare. „Șantierele pe care se execută lucrările de regenerare în campania de toamnă sunt concentrate, în marea lor majoritate, în zonele de câmpie din sudul țării și în zonele din lunca și Delta Dunării, în prealabil fiind executate lucrări mecanizate de pregătire a terenului și a solului. Menționăm că, în campania de împăduriri de primăvară, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 11.899 hectare fond forestier proprietatea publică a statului, din care 8.187 hectare prin regenerări naturale și 3.712 hectare prin lucrări de împăduriri, fiind utilizați 21,9 milioane de puieți forestieri. De asemenea, au fost realizate lucrări de completări curente în plantații pe 1.534 hectare și de refacere pe alte 180 hectare”, ne-au anunțat reprezentanții Regiei. Programul din acest an al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva de regenerare a pădurilor proprietatea publică a statului prevede regenerarea a 14.057 hectare în cele două campanii de împăduriri, de primăvară și toamnă, din care 9.354 hectare prin regenerări naturale și 4.703 hectare prin regenerări artificiale, lucrări de completări pe 1.729 de hectare și de refacere pe alte 329 hectare.

