În Bărbătești, PRIMĂRIA LUCREAZĂ DE ZOR pentru reabilitarea drumului către Pătrunsa pentru Înviere

După ieșirea de sub codurile de ploaie din ultima perioadă, conducerea administrativă a comunei Bărbătești a trecut la reabilitarea drumului care duce spre poalele Pătrunsei. Așteptându-se la un număr mare de pelerini, edilul social democrat Constantin Bănacu (foto) își explică astfel demersurile: „Au sosit deja câteva mașini cu macadam, iar topirea zăpezii înseamnă, aproape în fiecare an, începerea pelerinajului la Pătrunsa. Chiar dacă pandemia nu ne lasă în pace, să știți că au început să vină turiștii. O veste bună este că unul din călugări ar fi convins și adus mai mulți donatori pentru a ajuta mănăstirea cu bani”. Edilul PSD adaugă că nu este singurul drum care va fi reabilitat cu macadam în această perioadă.

Rigole de-a lungul DJ 646 E și documentație pentru dispensar

Legătura de asfalt dintre satele Bârzești și Bărbătești cunoscută sub numele de Drumul Județean 646 E va avea parte de îmbunătățiri. Primarul Bănacu dezvăluie procesul de construire a rigolelor: „Suntem, practic, pe ultima sută de metri și trebuie să depunem dosarul cât mai urgent la Compania Națională de Investiții. Din păcate, proiectul era gata de acum patru ani, dar nu a trecut și trebuie refăcut. Pe lângă rigole, vom avea aproape 90 de podețe. E o investiție de 30 miliarde lei vechi. Cât privește dispensarul, după cum am mai spus și cu alte ocazii, acolo va lua ființă o clinică de fizioterapie. Asta pentru că, la fel ca-n toată România rurală, și la noi populația este, din păcate, tot mai înaintată în vârstă și nu mai poate ajunge la Horezu sau chiar Râmnicu Vâlcea pentru tratament. E vorba de distanță, plus aglomerație…”.

Sala de sport, pe agenda primăriei

Începând cu săptămâna viitoare, vor fi reluate lucrările de izolație de la sala de sport, anunță conducerea administrativă a comunei Bărbătești: „În cel târziu trei săptămâni de zile, lucrarea va fi terminată pentru că văd că timpul s-a dat de partea noastră și putem avansa în ritmul care-mi place mie și pe care mi-l doresc la toate lucrările din Bărbătești. Fiind vorba de singura școală rămasă în localitate, am decis și amenajarea unui părculeț la intrare pentru copii…”.