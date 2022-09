Iluzoria fericire

Email the Author

Email the Author

About Carbunescu Marius,

„După mine, potopul!” nu e o formulă academică, dar mulți doctrinari și-o însușesc. Să nu credeți că dictatorii actuali sau apuși sunt de capul lor. Nici vorbă! Toți au avut în spate câte un ideolog care le-a justificat atrocitățile. Viața este ca un cer limitat, însă unii vizionari pot vedea și ce e dincolo de orizont. Din categoria asta, bătrânii cinici nu sunt complet lipsiți de previziuni. Mă gândesc la filozoful și geopoliticianul rus Aleksandr Dughin dintr-o lungă listă de promotori savanți ai crimei pentru nesupunere, începând pesemne cu intoleranța religioasă din Evul Mediu. Îmi vine în minte și scriitorul francez Joseph De Maistre, dar lista e lungă. Toți sunt de acord că teroarea e cea mai bună metodă de a conserva puterea, dar nu infailibilă. Și au de partea lor un argument imbatabil: încercarea de a schimba o situație de fapt generează alte probleme, nu întotdeauna rezolvabile și de multe ori cu mult mai grave. Revoluția franceză ori cea rusă sunt cel mai adesea invocate și date ca exemple într-un asemenea context, însă nu ne e rușine nici cu revoluția română în anumite privințe. Sunt curios ce-și poate reproșa un dictator cu spectrul ghilotinei care planează deasupra capului? Ce-o fi fost în mintea lui Ceaușescu după ce și-a achitat datoria externă? Ce-o fi gândind Putin văzând că vocile contestatare se întețesc? Probabil, seduși de filozofii de palat, vor să vadă cu ochii lor împlinirea unor previziuni, dar nemernicul ăsta de timp nu-i lasă. Și atunci își spun, oarecum împăcați, că ce are să vină n-are cum să fie mai bine. Degradarea va cuprinde tot după ce nu vor mai fi: „apres moi, le deluge!” . Până la urmă e un pașaport rezonabil ca să poți pleca dincolo fără prea multe formalități. Principala meteahnă a unui regim totalitar o reprezintă încercarea de a modela caractere „la rindea” și a crea omul nou în numele unui singur ideal considerat țelul suprem. După cum bine știm, un astfel de demers nu este lipsit de suferință pentru cei care se lasă mai greu reeducați. Orice alt ideal care se opune celui oficial trebuie stârpit. Ori, după cum se știe, școlile de gândire au abandonat ideea unui sistem de valori unic în care un singur adevăr era valabil într-o speță anume și acesta nu putea intra în contradicție cu alte adevăruri. Dacă luăm ca valori fundamentale libertatea și disciplina, acestea, la un moment dat, pot genera un conflict. Nu le putem avea în aceeași măsură pe amândouă. Unii pun mai mult preț pe libertate și nonconformism, alții pe ordine și disciplină, unii preferă cumpătarea, alții risipa pe care o traduc prin bunăstare. Și da, unii preferă să facă dușuri împreună, în timp ce ceilalți se săpunesc separat, idealul de frumusețe diferă și el, iar exemplele pot continua. În general, scopurile în viață ale oamenilor sunt complet diferite. Chiar în interiorul aceluiași individ diferă de la o vârstă la alta și determină opțiunile politice permanent în schimbare. Ajungem, iată, la pluralismul ideilor și al opiniilor. În consecință, și al partidelor politice care ne conduc. Orice încercare de-a impune unui alt stat sau propriilor cetățeni un mod de viață, un set de valori, o anumită conduită, nu poate da naștere decât la niște conflicte pe termen lung. Suferința provocată ființei umane, amputarea conștiinței, „denazificarea”‒ cum mai este numită propagandistic ‒ nu-și pot găsi nicio justificare, în niciun fel. Cu atât mai puțin clamarea unui efort colectiv susținut în durere, chin și mizerie de dragul unei „iluzorii vulpi a fericirii” ce va să vină, ca să citez titlul unui foarte frumos roman scris de Doina Popescu. Este ceea ce nu poate înțelege Putin și, în general, orice curent naționalist. Se știe, naționalismul este exploatarea valorilor și duce la ură și discriminare.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Arhive Selectează luna septembrie 2022 (90) august 2022 (158) iulie 2022 (187) iunie 2022 (188) mai 2022 (220) aprilie 2022 (194) martie 2022 (240) februarie 2022 (195) ianuarie 2022 (206) decembrie 2021 (163) noiembrie 2021 (211) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (281) august 2021 (197) iulie 2021 (222) iunie 2021 (273) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (209) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (436) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții septembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « aug.