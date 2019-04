Ieri dimineață, Lt.Colonelul Iulian Trușcă, avansat înainte de a intra în rezervă

• fostul șef al Centrului Militar Județean s-a despărțit de viața militară printr-un discurs emoționant

După 27 de ani dedicați Armatei, dintre care ultimi doi și jumătate la comanda Centrului Militar Județean, lt.colonel Iulian Trușcă a trecut în rezervă. În cadrul unei festivități desfășurată în cadrul Centrului, acesta a fost înaintat la gradul de colonel și a rostit următoarele cuvinte la despărțire: „Această avansare în grad este rodul unei munci de 27 de ani în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Din 23 de ani de activitate, 17 am făcut naveta. Am făcut un efort deosebit, cu o medie zilnică de 12-14 ore, de multe ori și în week-end. Această avansare este și rodul sacrificiilor la care mi-am supus familia. Am avut o carieră apropiată de oameni, de subordonați. În decursul acestor ani, nu am pedepsit niciodată pe nimeni conform regulamentelor militare. Tot timpul am rezolvat orice problemă prin diplomație, prin discuții. Le recomand și celor care rămân în continuare în Armată să interpreteze legile și regulamente militare în favoarea oamenilor, să fie apropiați de subordonați pentru că munca ei o fac…Noi suntem doar managerii muncii lor. Noi trebuie să le acordăm respect subordonaților, trebuie să le acordăm încredere și rezultatele vor fi la cele mai înalte standarde. Garantat! Eu pe aceste principii m-am bazat, nu am încercat niciodată să lucrez coercitiv, am încercat să fiu mereu apropiat de oameni.”