HRISTU ȘAPERA, PRIMUL ANTRENOR care semnează cu CS Vâlcea-1924!

Joi, 18 august 2022, la sediul Consiliului Județean Vâlcea, s-a încheiat primul contract de activitate sportivă din cadrul Clubului Sportiv Vâlcea-1924. În prezența președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a noului președinte al Clubului Sportiv Vâlcea-1924, Bogdan-Alexandru Pistol, a consilierilor județeni, membri în Consiliul de Administrație, dar și a mai multor angajați din aparatul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, antrenorul de baschet Hristu Șapera a semnat un contract. Acesta este valabil pentru perioadă de doi ani, fiind primul antrenor pe care îl are CS Vâlcea-1924, instituție aflată în coordonarea Consiliului Județean Vâlcea.

Se dorește crearea unei echipe care să ocupe din primul sezon un loc în prima jumătate a clasamentului național

La numai 41 de ani, Hristu Șapera are o bogată activitate ca antrenor în baschetul românesc. De-a lungul carierei, el a antrenat Granitul București, CSM București, Energia Târgu Jiu, Steaua CSM București și, cel mai recent, Dinamo București. Are în palmares și un titlu mondial de juniori.

În ceea ce privește obiectivele de performanță în cadrul clubului, Hristu Șapera și-a propus formarea unei echipe de Liga 1, care să ocupe în primul an de la înființare un loc în prima jumătate a clasamentului, precum și înființarea unei academii de baschet.

Constantin Rădulescu: „L-am numit președinte interimar al acestui club pe Bogdan-Alexandru Pistol”

„Clubul Sportiv Vâlcea-1924 a început să se manifeste și, în scurt timp, vom avea și activitate sportivă propriu-zisă. L-am numit președinte interimar al acestui club pe Bogdan-Alexandru Pistol, un om pe care îl apreciez și care sunt convins că va face treabă bună aici. La sediul CJ Vâlcea, am încheiat și primul contract de activitate sportivă, pe secțiunea baschet. Hristu Șapera a venit alături de noi să pună umărul la construirea primei academii de baschet din județul Vâlcea. Înființarea Clubului Sportiv Vâlcea-1924 este o provocare importantă pentru că acest club va face ce nu s-a mai făcut în România și în Vâlcea, după Revoluție: să caute tineri, să-i formeze și să-i ducă spre performanță!”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Noul antrenor, încântat de proiectul de la Vâlcea

„Este de apreciat faptul că, aici, la Vâlcea, Consiliul Județean se implică în sport și că se dorește un lucru proaspăt, sănătos și bun pentru sportul județean. Lucrul care m-a atras cel mai mult este faptul că vorbim despre un proiect nou, care poate face multe lucruri bune pentru copiii din județul Vâlcea și care poate fi un proiect deosebit față de tot ceea ce avem în România. Este o provocare să începi un proiect de la zero și sunt convins că, împreună, vom face lucruri foarte frumoase pentru Vâlcea și pentru acest club sportiv județean”, s-a confesat Hristu Șapera, noul manager tehnic-antrenor coordonator din cadrul CS Vâlcea-1924.

• Material realizat cu sprijinul Compartimentului Comunicare și Relații Publice al CJ Vâlcea