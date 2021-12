GRIGORE LEȘE, cadoul de Crăciun al Consiliului Județean pentru vâlceni

Îndrăgitul artist este așteptat pe 17 decembrie să colinde pe scena Sălii de Spectacole a legislativului

Consiliul Județean nu renunță la unul dintre evenimentele sale simbol – Festivalul Colindului Vâlcean! Dimpotrivă, plusează prin prezența interpretului Grigore Leșe, unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști români ai momentului. Ediția 2021 se va desfășura între 7-17 decembrie 2021 în nu mai puțin de patru ediții locale (Horezu, Băbeni, Prundeni şi Titeşti), unde participanții vor putea să-și susțină talentul folcloric, urmând să-și facă apariția la Gala finală.

„Recunosc că mândria de a fi vâlcean m-a determinat să organizez acest festival al colindului vâlcean. Mă bucură și îmi plac colindele transilvănene, bucovinene, însă, la Vâlcea, colindul are un farmec aparte. În urmă cu șase ani, am organizat prima ediție a Festivalului Colindului Vâlcean cu gândul de a readuce în atenția publicului obiceiurile și colindele noastre tradiționale, dar și de a-i oferi acestuia un spectacol inedit. Și pentru că traversăm vremuri complicate, ediția de anul acesta se va desfășura în patru locații diferite, iar laureații se vor reîntâlni într-o Gală a Festivalului, care se va desfășura la Râmnicu Vâlcea. Le mulțumesc primarilor pentru implicare, cetelor de colindători pentru că au răspuns prezent la fiecare ediție, dar și celor care au contribuit la organizarea, an de an, a acestui festival devenit deja tradiție”, a anunțat Constantin Rădulescu, președintele Consiliul Județean Vâlcea.

Programul festivalului

• Zona HOREZU – Casa de Cultură „Constantin Brâncoveanu” Horezu, 7 decembrie 2021, ora 12.00;

• Zona BĂBENI – Casa de Cultură „Dragoș Vrânceanu” Băbeni, 8 decembrie 2021, ora 15.00;

• ZONA DE SUD – Căminul Cultural Prundeni, 9 decembrie 2021, ora 14.00;

• ZONA DE NORD/LOVIȘTEA – Căminul Cultural Titești, 10 decembrie 2021, ora 16.00;

• RÂMNICU VÂLCEA – Sala de spectacole și festivități a Consiliului Județean Vâlcea, 17 decembrie 2021, ora 17.00.

Participarea invitaților se va face cu respectarea condițiilor impuse de legislație și de situația epidemiologică.