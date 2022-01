GLORIA vine în polivalentă

Cu investiții din bani publici de peste zece milioane de lei anunțate pentru sezonul competițional 2021/2022, Gloria Bistrița nu a confirmat deloc așteptările Consiliului Județean din nordul țării. Echipa bistrițeană a obținut doar patru victorii în unsprezece partide disputate (și acelea contra unor formații codașe), aflându-se acum pe locul zece în campionat, cu doar o poziție mai sus de primul loc care va trimite spre barajul pentru evitarea retrogradării din primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc. Nici vorbă despre luptă pentru titlul de campioană (sau măcar pentru primele trei poziții) pe care o anunța conducerea Consiliului Județean Bistrița înaintea acestui sezon pentru a-și justifica sumele mari de bani pe care urma să le aloce pentru susținerea echipei.

În etapa a XII-a din Liga Florilor, această echipă a Bistriței (care, între noi fie vorba, nu prea mai sperie vreun club puternic din România) va fi adversara echipei Primăriei Râmnicului. Confruntarea dintre SCM Râmnicu Vâlcea și Gloria Bistrița este programată miercuri, 19 ianuarie 2022, cu începere de la ora 18.00 și se va disputa în Sala Sporturilor „Traian”.

Partida va fi televizată

Meciul este unul important pentru ambele formații. Pentru Gloria Bistrița v-am explicat în rândurile de mai sus care sunt cauzele pentru care partida de la Vâlcea (ca și cele care urmează) are conotații majore. În cazul în care Gloria va pierde și acest nou joc (după ce, acum câteva zile, a fost învinsă pe teren propriu de Rapid București) devine limpede că gruparea din nordul țării nu poate învinge aproape niciuna dintre echipele aflate în prima jumătate a clasamentului Ligii Florilor (adică în primele șapte). În plus, un nou eșec ar face ca oficialii trupei bistrițene să înceapă să își pună mai degrabă semne de întrebare despre ce ar trebui să facă pentru ca echipa lor să nu fie prinsă în «hora» retrogradării; ambițiile pentru ocuparea unui loc de cupe europene devenind deja ridicole în contextul în care Gloria nu a câștigat niciun joc în fața unei echipe clasată mai sus de locul opt în actuala ierarhie!

De partea cealaltă, SCM Râmnicu Vâlcea are nevoie de victorie pentru a continua parcursul bun din ultima perioadă (trei victorii din tot atâtea partide disputate în anul 2022). Cu o victorie, echipa Primăriei Râmnicului ar ajunge la un total de 28 de puncte și va urca pe poziția secundă în clasamentul întrecerii, la numai două «lungimi» în spatele liderului Rapid.

Fanii care nu vor putea ajunge miercuri (de la ora 18.00) în polivalentă pentru a le susține mai de aproape pe elevele lui Bent Dahl trebuie să știe că partida va fi transmisă în direct prin intermediul postului TVR1.