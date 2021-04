GEOPARCUL care împarte Costeștiul

Discuția despre proiectul UNESCO a înrăit și mai mult lumea satului

După cum vă informam și anterior, șase localități vâlcene (Stoenești, Bărbătești, Costești, Vaideeni, Horezu și Băile Olănești) au primit oferta de a fi părtașe la înființarea unui geoparc UNESCO. În mod logic și evident, un astfel de subiect a născut discuții, iar unul dintre locurile unde acestea au devenit repede controverse este Costești. De ce Costești? Între primele motive ar fi apartenența celui care a pornit proiectul, dar și faptul că declararea Parcului Național Buila Vânturarița nu a adus nici pe departe beneficiile anunțate, promise și garantate tot de către acesta în urmă cu aproape două decenii. În fapt, nu a adus absolut nici un singur beneficiu palpabil, dimpotrivă numai emoții privind perimetrul de exploatare a carierei Bistrița și supraviețuirea acesteia. După 20 ani, nu sunt deloc puțini cei care-l caracterizează tot mai vehement drept „escroc” pe inițiatorul Parcului care nu și-ar mai asuma paternitatea…

Însă, de la începutul anului, taberele din Costești care se (tot) contrează (și) pe tema geoparcului au ridicat treptat și amenințător tonul una spre cealaltă. Recent, oponenții ideii au scos în evidență modul cum a fost și este administrat Muzeul Trovanților, una dintre nenumăratele minuni naturale cu care a fost binecuvântată comuna. În esență, de acest obiectiv se ocupă ONG-ul care acum promovează intens crearea geoparcului și nu numai. Din păcate, promisiunile și angajamentele luate pentru amenajarea unui spațiu turistic adecvat au devenit istorie, iar oamenii se simt mințiți și chiar prostiți. De ce? Pentru că investiția promisă pentru vizitatorii Muzeului nu există și nu atrage pe nimeni cu ceva, deși acolo fusese prezentat un proiect foarte pretențios botezat „Centru de vizitare al Olteniei de sub Munte”, întins pe o suprafață de peste 1000 mp într-o construcție cu subsol, parter, două etaje, dar și un tunel pentru vizitatori! Și locuri de muncă, evident!

„Centrul de vizitare Oltenia de sub Munte este locul în care:

• vizitatorii vor primi informații cu privire la valorile naturale și culturale ale zonei, modalitățile de petrecere a timpului în zonă, trasee, programe, materiale și informații turistice;

• localnicii își promovează produsele și sunt încurajați să înceapă noi afaceri sustenabile, unde pot fi organizate evenimente;

• copiii din comunitatea locală și vizitatorii pot participa la activități de educație ecologică;

• elevii pot face primii pași în cunoașterea și cercetarea patrimoniului natural și cultural al zonei;

• clădirea va fi o auto-sustenabilă și verde, cu un impact redus asupra mediului, combinând stilul, tehnicile și materialele tradiționale locale cu tehnologiile moderne: tunel pe sub drum, amenajat în formă de peșteră – pasaj pietonal către Rezervația Naturală Muzeul Trovanților și viitorul muzeu de geologie în aer liber al zonei;

• macheta 3D multifuncțională a parcului național, cu proiecții ale diferitelor hărți, de la cele istorice și turistice la cele ale distribuției speciilor și observator către parcul național;

• spații dedicate biodiversității (pădure, faună, spațiu de cunoaștere senzorială a naturii) și geodiversității (paleontologie, paleoecologie, geomorfologie, carst) parcului si zonei;

• spații dedicate tradițiilor și valorilor culturale locale: atelier de ceramică, atelier de țesut, atelier de prelucrare a lemnului;

• laborator de științele naturii pentru cercetare și lecții ale școlilor din zonă și nu numai;

• spațiu pentru evenimente în sprijinul conservării, promovării și dezvoltării zonei;

• sisteme interactive de interpretare, promovare și cunoaștere a naturii;

• elemente constructive și de amenajare tradiționale locale: cioplituri în lemn și piatră, împletituri din nuiele etc;

• sisteme moderne de producere și promovare a energiei verzi și a tehnologiilor cu amprentă redusă de carbon: panouri solare, pompe de căldură, centrală eoliană, colectare ape pluviale, sistem de climatizare natural”.

Disneyland, ce să mai!



Iată că au trecut aproape șapte ani de atunci. Și destui bani primiți ca donații de ONG-ul de mediu din momentul în care primăria a încheiat un parteneriat în acest sens cedând terenul pentru proiect. Cum nu s-a întâmplat ceva efectiv în teren, cartea funciară ar demonstra cine este administratorul și responsabilul pentru minciuna grosolană de la Muzeul Trovanților.

Amintiri, amintiri… Donații, donații…

La finele anului 2014, ideea Centrului de vizitare al Olteniei de sub Munte era promovată astfel: „Va fi un nucleu de coordonare al ecoturismului zonei, al promovării valorilor naturale şi ale obiceiurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, un centru de educaţie ecologică şi o platformă a dezvoltării durabile a zonei. Pentru a ȋncerca să conservi natura ȋn zilele și locurile noastre, trebuie să ţii cont de nevoile comunităților locale și ale vizitatorilor zonei. Ecoturismul este principala cale a dezvoltării zonei Olteniei de sub Munte, poate singura șansă a acesteia. Potențialul este fantastic, îmbinând valori naturale și culturale de o extraordinară diversitate și valoare. Proiectul Centrul de vizitare a fost realizat de o echipă extinsă, formată din arhitecți, constructori, specialiști în interpretarea naturii, reprezentanți ai comunităților locale, toți voluntari. Vor folosi pe de-o parte cȃt mai multe tehnici, meșteri și materiale locale, iar pe de altă parte ȋşi propun să promoveze şi ultimele metode aplicate ȋn realizarea clădirilor verzi. O să folosim multă piatră și lemn, prelucrate de către meşterii din zonă în mod tradițional, împletiturile din nuiele vor fi asociate cu sticla, acoperișul din șiță o să fie dotat cu panouri solare și sisteme de colectare a apei pluviale, clădirea în sine o să fie un instrument de promovare a zonei. (…) Acesta va fi un pol al dezvoltării durabile a regiunii, cu beneficii majore de mediu, economice şi sociale pentru comunităţile locale, fiind legătura dintre vizitatori, parcul naţional şi comunităţile locale. Centrul de vizitare Oltenia de sub Munte este locul în care vizitatorii vor primi informaţii cu privire la valorile naturale şi culturale ale zonei, modalităţile de petrecere a timpului în zonă, trasee, programe, materiale şi informaţii turistice. Tot aici, localnicii îşi promovează produsele şi sunt încurajaţi să înceapă noi afaceri sustenabile, unde pot fi organizate evenimente. Copiii din comunitatea locală şi vizitatorii pot participa la activităţi de educaţie ecologică. De asemenea, elevii pot face primii paşi în cunoaşterea şi cercetarea patrimoniului natural şi cultural al zonei. Clădirea va fi auto-sustenabilă şi verde, cu un impact redus asupra mediului, combinând stilul, tehnicile şi materialele tradiţionale locale cu tehnologiile moderne”, îşi descriau demersul reprezentanţii Asociaţiei.

Iniţiatorii pot fi ajutaţi de iubitorii naturii şi ai muntelui, în special, prin promovarea propriu-zisă a proiectului, dar şi donând online orice sumă începând de la 5 lei în cadrul „Campionatului de Bine (…) Avem două variante pentru Centrul de vizitare Oltenia de sub Munte în studiul de prefezabilitate. La faza de proiectare dorim să preluăm ce e mai bun din fiecare. Ajutaţi-ne şi voi! Dintre cele două variante (v1 = o clădire, v2 = grup de clădiri), care vi se pare mai potrivită şi de ce?”