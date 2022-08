FOTO: PRIMĂRIA GUȘOENI SUSȚINE UN NOU PROIECT pentru promovarea sportului în rândul tinerilor din localitate

Email the Author

Chiar dacă și Gușoeniul se confruntă cu problema plecării tinerilor spre orașe mari din țară sau direct spre străinătate (ca multe alte localități rurale și de urban mic din țara noastră), administrația locală încearcă, prin diferite metode, să creeze facilități dintre cele mai diverse pentru a reduce amploarea acestui fenomen. Dacă într-un număr al ziarului nostru, din primăvara acestui an, vă povesteam cum apicultori din multe județe ale țării (inclusiv Maramureș!) veniseră în pastoral în comuna Gușoeni, atrași de condițiile pe care le găseau aici (de aceste condiții beneficiind inclusiv tinerii din Gușoeni care au mici afaceri în domeniul apicol), ei bine, iată că o altă modalitate pe care autoritățile locale o încearcă pentru a-i determina pe tineri să nu părăsească prea ușor meleagurile natale este aceea de a le oferi condiții propice pentru practicarea organizată a sportului. De această dată, este vorba despre un proiect al Primăriei Gușoeni, pe care primarul Nicolae Concioiu și echipa sa din administrația publică l-au lansat împreună cu conducerea clubului sportiv din localitate. Prin intermediul acestuia se dorește ca tinerii iubitori ai fotbalului (cu precădere de școală gimnazială, dar sunt bineveniți atât liceeni, cât și elevi de școală primară) să aibă posibilitatea de a se bucura de acest sport în cadrul unor antrenamente, organizate pe terenurile bazei sportive din localitate, totul fiind oferit gratuit. În plus, cei mai silitori dintre sportivi au posibilitatea ca, atunci când vor avea vârsta potrivită, cel puțin 15 ani, să facă pasul spre fotbalul organizat și să evolueze în campionatul județean pentru echipa CS Gușoeni. „Pe 11 august 2022, a avut loc primul antrenament oficial al juniorilor echipei din Gușoeni. Mulțumim pentru prezență băieților care au răspuns afirmativ la prima întâlnire și pentru faptul că au aderat la acest proiect deosebit de important pentru localitatea noastră, dar și pentru sănătatea fizică a copiilor din toată zona. Va urma o perioadă de pregătire pentru juniorii CS Gușoeni prin care vom încerca să ajutăm tinerii să-și îmbunătățească performanțele individuale. Responsabil în pregătirea fizică și tactică a celor mici va fi antrenorul Gabriel Paul Pagâu, jucător în cadrul echipei de seniori și un om cu experiență în gestionarea echipelor de juniori. Celor care doresc în continuare să se alăture proiectului nostru le suntem recunoscători și îi așteptăm cu brațele deschise alături de noi”, sună invitația pe care reprezentanții Primăriei Gușoeni au lansat-o copiilor interesați de a practica fotbalul în mod organizat. Sursă foto: Facebook Primăria Gușoeni

