FOTO: Deschiderea anului școlar în Băile Olănești

5 septembrie 2022 a reprezentat data de începere a noului an școlar, unul care vine cu destule noutăți față de anteriorii. În Băile Olănești, autoritățile locale, preoți, consilieri locali etc. au fost alături la acest pas important din viața celor mai mici locuitori ai stațiunii.

„Începutul anului școlar 2022/2023 ne oferă prilejul de a adresa urări de bine, sănătate și putere de muncă tuturor celor care trec pragul școlii, cu bucurie, speranță și emoție. Mă gândesc în special la cei mici, aflați la la început de drum, care vor descoperi alături de cadrele didactice tainele cărților și ale învățăturii. Tuturor elevilor le dorim un an școlar bun cu multe note de 10, părinților multă răbdare, iar profesorilor înțelegere și toleranță”, a declarat Sorin Vasilache, primarul orașului Băile Olănești.