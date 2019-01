Fetele de la Național Râmnicu Vâlcea, pe locul doi în Divizia A

Cele patru victorii consecutive obținute în tot atâtea partide oficiale disputate de la începutul anului au menținut echipa Centrului Național de Excelență din Râmnicu Vâlcea pe locul secund în clasamentul Diviziei A de handbal feminin (Seria C). Sportivele pregătite de antrenoarea Mirela Cîțu activează pe cea de-a doua scenă valorică a handbalului feminin românesc, aflându-se la doar trei puncte în urma liderului Dacia Mioveni și la șapte puncte în fața ocupantei poziției a treia, FC Argeș. Cel mai recent succes al formației râmnicene a fost obținut pe 27 ianuarie, în cadrul etapei a XVIII-a din Seria C a Diviziei A, când râmnicencele s-au impus pe terenul târgoviștencelor de la Club Sportiv Universitar, scor 25-23.

Următorul joc al handbalistelor de la Național Râmnicu Vâlcea este programat pe 7 februarie, pe teren propriu, în compania grupării piteștene FC Argeș. Întâlnirea va conta pentru etapa a XX-a a Diviziei A, asta pentru că elevele antrenoarei Mirela Cîțu vor sta în runda a XIX-a (programată pe 2 și 3 februarie) din cauza numărului impar de echipe care activează în Seria C a întrecerii.