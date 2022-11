Festivalul Național de Teatru „VERSUS” 2022, ziua a V-a

Vineri, 25 noiembrie 2022, la ora 21.00, în Sala Mare a Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, a început spectacolul „Insecte”, jucat de Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău. Este o adaptare de Alexandru Ivănoiu după piesa interbelică Scene din viața insectelor” a Fraților Čapek (Karel și Josef), în regia lui Mădălin Hîncu; scenografia a fost concepută de Răzvan Bordoș, coregrafia aparține lui George Pleșca, sound designul, lui Adrian Piciorea, iar light designul, lui Costi Baciu.

Un spectacol-fabulă… fabulos!

Textul acesta interbelic, cu valabilitate eternă, este o excepțională alegorie despre condiția umană.

În mod fabulos, un om de condiție umilă, un vagabond (în jargonul anglofon de azi, care a devenit o manie aflată într-o agasantă extindere, s-ar spune „homeless”) ajunge să hoinărească prin lumea… insectelor. Astfel, el are ocazia să constate, contrar a ceea ce crezuse până atunci, că există o analogie între societatea umană și cea a insectelor, ceea ce îl pune pe gânduri și se întrebă încotro se îndreaptă specia umană.

În mod programat, autorii acestei fabule dramaturgice îl poartă pe umilul om, pe rând, în domeniul entomologic aerian, apoi pe cel terestru, iar, în final, în cel subteran. Desigur, pentru eficiența educațională și etică, sunt supuse observației scenice acele specii de insecte al căror mod de viață permite o maximă dramatizare atât a ideii analogiei dintre lumea oamenilor și lumea insectelor, cât și a ideii fragilității condiției umane.

Transpunerea scenică a lumii insectelor pune la grea încercare pe realizatorii unei reprezentații teatrale, pentru că oferă fanteziei regizorului, scenografului, specialiștilor în costume, coregrafie, sunet și lumină, o gamă foarte largă de căi, mijloace, modalități (tocmai am aflat că Centrul Cultural „Lumina” din Sectorul 5 București a realizat acest spectacol ca un… musical – sper să-l vedem la ediția următoare a Festivalului VERSUS). Ca să nu mai spun că fiecare cititor al piesei sau spectator al ei are viziunea sa pe scenă despre lumea insectelor, producând astfel realizatorilor spectacolului emoții și insomnii suplimentare.

Din lumea aeriană a insectelor au fost… „puși sub lupă” fluturii, care își trăiesc scurta lor viață cu fervoare, împinsă, parcă de disperare, la exces, tinzând către demență, folosind tot felul de mijloace tehnice de-ale… oamenilor pentru a-și face viața mai trepidantă, mai vivace, precum patine cu rotile, trotinete, casetofoane, discoteci, băuturi, droguri…

Din lumea terestră a insectelor sunt studiate o familie de gândaci, una de greieri și una de scorpioni. Aceste insecte târâtoare sunt obsedate de ideea de a avea, de a agonisi. Pentru transportul proviziilor de hrană pe care și le fac, ele folosesc cărucioare de marfă utilizate de către oameni în hypermarket, iar scorpionul, obsedat de a strânge cât mai multă hrană pentru copilul său se deplasează cu o… bicicletă după pradă, greierii fiind „delicatesa” preferată (Vagabondul scapă cu viață, pentru că Scorpionul îl apreciază ca necomestibil). Greierii folosesc ghete cu arcuri, ca acelea folosite de oameni la fitness.

Din lumea subterană a insectelor sunt studiate furnicile dintr-un mușuroi. Acestea sunt obsedate de… cuceriri, lichidând populațiile altor mușuroaie de furnici (roșii, negre), pregătind bătălia cu furnicile albastre – totul sub deviza asigurării… Păcii în întreaga lume, care trebuie cucerită tocmai în acest scop. Isteria și propaganda produse de, dar și pentru, acest scop declanșează în mușuroi o demență paroxistică autodistrugătoare.

Este un spectacol-țipăt, de disperare, de atenționare, de căutare a unei șanse de salvare a specie umane, un spectacol care îl face pe spectator să plece, după final, îngândurat (chiar dacă el avusese o altă idee de punere în scenă a acestei lumi a insectelor).

• Mircea MONU