„Fără deschiderea finanțărilor vom ajunge să le spunem oamenilor că am făcut șase metri cubi de hârtii!”

• a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea cu privire la întârzierea deschiderii liniilor de finanțare

„Este îngrozitor ce se întâmplă! Astăzi, când vorbim, ghidurile, documentele pentru POR pe proiecte de drumuri, maternitate etc. au fost trimise înapoi la Uniune… cică să se mai uite o dată peste documentații. Știți ce înseamnă asta? Anul acesta nu vine niciun ban pe fonduri europene! Plus că, după ce vor fi gata ghidurile, acestea trebuie să stea în consultare, după care urmează licitații. Nu știu ce o fi în sufletul primarilor, dar știu ce e în sufletul meu și al dvs., domnilor consilieri județeni! Când se dă drumul la acești bani europeni?? Am auzit că PNRR a fost iar dat înapoi”, au fost doar câteva dintre cuvintele de mustrare pe care președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, le-a avut la adresa reprezentanților guvernului liberal.

În ședința ordinară de vineri, 30 iulie, de la Consiliul Județean Vâlcea, președintele Rădulescu i-a îndemnat pe consilierii județeni liberali să meargă la București și să «îi ia de gât» pe colegii lor de partid de la nivel național și să le ceară socoteală cu privire la întârzierea deschiderii liniilor de finanțare pentru unitățile administrativ teritoriale din țară și pentru consiliile județene.

„Ne tot plimbă pe noi și pe primari. Ne trimit la cu proiectele la CNI, acolo ni se spune că suntem pe lista sinteză. Păi, liste sinteză am putea face și noi… Răbdarea primarilor și a președinților de consilii județene se termină! Peste trei ani o să ne întrebe lumea ce am făcut. Ce o să putem spune!? Că am făcut, hârtii proiecte, le-am depus… maldăre! Dar dacă nu se dă drumul la bani!? Vom ajunge să le spunem oamenilor că am făcut șase metri cubi de hârtii! Cu ce îi ajută asta pe ei!?”, a concluzionat Constantin Rădulescu.