EVENIMENT CULTURAL-ISTORIC de nivel academic, organizat în Republica Moldova

În contextul împlinirii, la 15 octombrie 2022, a 100 de ani de la Încoronarea Suveranilor României Mari – Regele Ferdinand I și Regina Maria – și sărbătoririi Zilei Naționale a României, la 1 Decembrie, la Chișinău și în alte localități din spațiul pruto-nistrean (ce constituie cel de-al doilea stat românesc) va fi lansată, în perioada 23-28 noiembrie, Colecția omagială „Primul Război Mondial și Marea Unire a Românilor”, 6 volume (Editura Universitaria, Craiova, 2016-2022; coordonator: Eugen Petrescu), lucrare publicată sub egida Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. La acest eveniment, organizat în lumina adevărului istoric, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, alături de cercetătorii basarabeni ce și-au adus contribuția la realizarea operei, sunt invitate personalității din mediul politic, administrativ, academic și bisericesc, oameni de cultură și artă, elevi și studenți etc. Din partea Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” vor participa istoricii: Eugen Petrescu (Râmnicu Vâlcea), Grigore Buciu (București) și Tudor Rățoi (Drobeta-Turnu Severin). Cu acest prilej vor fi donate mai multe seturi de cărți din colecția omagială unor personalități și instituții publice laice și bisericești și ajutoare umanitare pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova.

