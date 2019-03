Emilian Frâncu este membru simplu al ALDE a revenit în politică.Va candida la Primărie?!

În urmă cu o săptămână relatam că Biroul Politic Teritorial al ALDE – organizația Vâlcea a decis numirea Iulianei Moise în fruntea „municipiului”, în sensul pregătirii alegerilor europarlamentare. „Făceam aceeași muncă pentru partid și până acum, nu era nevoie de această numire. Organele centrale de la București vor valida această decizie a BPT, iar noi suntem deja în acțiune pentru alegerile europarlamentare”, ne-a declarat Iuliana Moise. Imediat după acest eveniment a apărut întrebarea: este, în sfârșit, decizia BPT Vâlcea validată de conducerea centrală a ALDE? Nici până acum nu a fost dat vreun răspuns clar.

O altă noutate, de importanță pentru organizația municipală a ALDE, este că Emilian Frâncu, fost senator liberal și primar al Râmnicului, a devenit membru activ. Iată ce ne-a declarat, într-o discuție telefonică, Frâncu: „5 ani am stat departe de orice activitate politică. La insistența multor liberali din județ, am decis să revin în viață publică. Am fost și am rămas liberal şi de aceea îl susțin pentru președinție pe Călin Popescu Tariceanu – singurul premier care a sprijinit mult Vâlcea. M-am alăturat ALDE ca simplu membru, cu dorința de-a ajuta la consolidarea structurilor din județ. Sunt sigur că oamenii nu au uitat că, în anii 2000 – 2008, am ridicat PNL, împreună cu echipa mea, de la 5,9% la 24% și apoi la 35%. Același lucru doresc să-l fac și în ALDE, unde mă ocup de consolidarea mai multor structuri locale. Voi milita pentru unificarea în timp a tuturor forțelor liberale şi voi milita pentru sprijinirea drepturilor și libertăților cetățenești strivite de abuzurile statului. Mulți dintre cei care m-au apreciat vor veni alături de mine pentru că, din păcate, PNL nu mai este decât o siglă istorică”.