El este SINGURUL VÂLCEAN CARE A OBȚINUT MEDIA 10 la examenul de Bacalaureat din acest an!

Luni, 5 iulie 2021, s-au afișat rezultatele la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 2021. Dintre absolvenții de liceu (indiferent de promoție) care au susținut examenele în județul nostru au fost câteva sute care au reușit să obțină note de 10, însă Vâlcea nu se poate lăuda în acest an (înainte de soluționarea contestațiilor) nici măcar cu un singur elev care să fi obținut media 10 la «examenul maturității». Totuși, chiar dacă nu vorbim despre un absolvent al unui liceu din județul nostru, Vâlcea are până la urmă un reprezentat în acest veritabil top al elevilor care au învățat și au reușit să obțină numai note maxime la cele trei probe ale Bacalaureatului.

Este vorba despre Ștefan Pănoiu, absolvent al Liceului „Nicolae Iorga” din București. Tânărul de nici 19 ani a studiat la specializarea Științele Naturii și a reușit să obțină doar note maxime la cele trei probe ale Bacalaureatului! Și nu au fost chiar examene ușoare (sau probabil că pentru el au fost ușoare subiectele 😊), Ștefan obținând note maxime la materii precum Limba și literatura Română, Matematică și Chimie anorganică.

Ștefan urmează să debuteze în Liga I de fotbal

Iar cine crede că sportul (și mai ales fotbalul) nu se împacă bine cu învățatul iată că se înșală. Ștefan a reușit să obțină media 10 la Bacalaureatul din acest an în condițiile în care are deja, să îi spunem așa, un job full time: este fotbalist! Ștefan Pănoiu a jucat în 24 de meciuri în tricoul celor de la Rapid București, la nivelul ligii secunde de fotbal. El evoluează pe postul de mijlocaș și a marcat de trei ori pentru echipa bucureșteană, la finalul unui sezon în care giuleștenii au promovat în primul eșalon fotbalistic românesc.

„Sunt foarte fericit. Recunosc că nu m-am așteptat să am chiar 10 pe linie, deși m-am descurcat mereu bine la școală. Am dat examene la Română, Matematică și Chimie anorganică. Dacă vrei cu adevărat să faci școală, poți și să faci asta fiind și fotbalist de performanță. Nu zic că a fost ușor, dar am învățat printre picături, după antrenamente și meciuri”, a declarat Ștefan Pănoiu, pentru ProSport.

„Acum mă bucur că am scăpat de examene și mă pot dedica fotbalului. Asta mă interesează acum. Și părinții mei sunt foarte fericiți și probabil o să fac și o facultate, dar acum mă gândesc doar la fotbal”, a mai precizat Ștefan Pănoiu pentru aceeași sursă.

Ștefan Pănoiu a venit la București în anul 2019 pentru a juca fotbal la Rapid. Anterior, el a studiat la Științele Naturii la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea. Ștefan are o soră mai mică, de asemenea practicată a fotbalului (în paralel cu activitatea școlară, evident). Este pasionat de pictură. Mama lui este profesoară la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Râmnicu Vâlcea.

Sursă foto: Facebook FC Rapid 1923