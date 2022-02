Ei sunt oamenii pentru care trebuie să avem cel mai mare respect: VETERANUL „DINU” HERȚOIU ÎMPLINEȘTE 108 ANI

Luptătorul de la Stalingrad este mărturia vie a ororilor războiului

Istoria a vrut ca lt-col (rtr) Constantin „Dinu” Herțoiu din comuna vâlceană Câineni să își aniverseze cei 108 ani sub povara unor timpuri similare celor pe care le-a trăit în tinerețe, când a picat prizonier rușilor după marea bătălie de la Stalingrad.

Luni, 28 februarie 2022, veteranul vâlcean împlinește venerabila și respectabila vârstă de 108 ani. Însă amintirile sale despre ororile războiului rezonează acum mai profund ca niciodată:

„Mergeai pe drum și vedeai cum cad unul în stânga, altul în dreapta. Nu știai de unde vine glonțul. Mergeai liniștit și te pomeneai cu cracii în sus. N-aveai ce face, mergeai înainte, până cădeai și tu. Eu am scăpat pentru că așa a vrut Dumnezeu. Toate-s de la Dumnezeu. Nu a fost știință, nu a fost vorba de antrenament. Dacă eu și cu dumneata mergem împreună cu armele în mâini și tu te pomenești cu glonțul în cap, ce știință să fie asta?!” (…) „La Stalingrad, am fost luați prizonieri. Câți am mai scăpat, că rușii ne împușcau pe capete! Când s-au liniștit apele, au venit la noi niște cazaci. Ofițeri. Tineri, băieți tineri. Fusesem 98 de inși, mai rămăsesem șase…”.