EI SUNT ELEVII DE 10 AI VÂLCII la examenele naționale din acest an

Prefectul Sebastian Fârtat și inspectorul școlar general Mihaela Andreianu, împreună cu parlamentarii PNL Claudia Banu, Cristian Buican și Laurențiu Cazan, i-au premiat luni, 26 iulie 2021, la sediul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea, pe cei cinci elevi vâlceni care au încheiat examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din acest an cu 10 pe linie.

Reprezentantul Guvernului în Vâlcea a ținut astfel să-i felicite pe elevii de nota 10 pentru rezultatele obținute, pe lângă diplome de merit, ei fiind recompensați de demnitarii vâlceni și cu premii în bani, precum și cu câte o bursă de merit ce le va fi acordată lunar începând cu noul an școlar /universitar.

„În primul rând, vă felicit pe voi, dragi elevi, pentru că ați demonstrat că prin muncă se pot genera rezultate foarte bune. Vă felicit și pe dumneavoastră, stimați părinți, pentru că sunt convins că ați fost alături de copiii dumneavoastră și i-ați educat în acest sens. Felicitări și profesorilor pentru că, împreună, în această echipă elev-părinte-profesor, ați avut rezultate de excepție. Sunteți elevii de nota 10 ai județului Vâlcea și mă bucur că am ocazia să vă cunosc. În ceea ce ne privește, consider că avem obligația morală de a premia excelența, atât pentru a vă mulțumi, cât și pentru a da un exemplu celorlalți elevi și de a le arăta că efortul și munca sunt apreciate și răsplătite. Vă urez mult succes în continuare, atât vouă, cei care ați susținut Evaluarea Națională și acum veți merge la liceu, cât și vouă, cei care ați susținut examenul de maturitate și veți merge mai departe la facultate. Sunt convins că și pe viitor veți reprezenta județul cu onoare și veți avea rezultate pe măsură”, a declarat prefectul Sebastian Fârtat în cuvântul de deschidere.

Cine sunt cei cinci elevi de 10?

Cei cinci elevi vâlceni cu 10 pe linie la examenele naționale sunt: Alexia Ioana Păunete – Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea (Evaluare Națională), Gabriela Teodora Popescu – Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea (Evaluare Națională); Ioana Andrada Diaconu – Colegiul Național „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea (Bacalaureat), Maria Salome Zăbavă – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea (Bacalaureat) și Mihai Adrian Oprea – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea (Bacalaureat).

Alături de elevi, la festivitatea de premiere de la Instituția Prefectului au fost prezenți și părinții, precum și profesorii îndrumători ai acestor tineri meritoși.

• Sursă foto și text: Prefectura Vâlcea