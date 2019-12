Editura „Antim Ivireanul” la Gaudeamus 2019: Cinci zile (fascinante) mai scurte decât… cinci secunde!

În ultima decadă a lunii noiembrie 2019, timp de cinci zile, la București, în Pavilionul B2 al Complexului Expozițional Romexpo, s-a derulat ediția cu numărul 26 a Târgului Internațional de carte Gaudeamus. Programul Editurii „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea a fost bogat în evenimente, fiecare zi marcându-se cu noutăți editoriale bine primite de publicul cititor, cu manifestări propuse și desfășurate într-o atmosferă prietenească și destinsă. La standul cu numărul 161, la Sala „Mircea Sântimbreanu”, apoi la Sala „Mircea Nedelciu” și la cea care poartă numele proeminentului economist român, sociolog și politician Virgil Madgearu, iubitorii de carte au avut parte de manifestări diverse, care îi pironeau locului prin interesul provocat. Bunăoară, sala „Mircea Sântimbreanu” a găzduit, încă din prima zi a inaugurării ediției din acest an a târgului, lansarea a trei valoroase cărți apărute sub sigla prestigioasei edituri vâlcene „Antim Ivireanul”: „Enigme de arhivă”, versuri de Filoteea Barbu Stoian, „Teatru școlar” de Zinica Ionescu și romanul „1918” (prima parte) de Doina Alexandrescu. Invitați de onoare: actrița Ana Maria Carablais, regizorul Antoniu Vasile Berenyi și scriitorii Ioan Barbu, Emilia Dănescu, Lucian Gruia, Florentin Popescu, Mihai Antonescu.

În a doua zi a târgului, la standul cu nr. 161, în prezența unui public interesat de carte valoroasă, s-a făcut prezentarea romanului „Spune-mi tot ce vrei” (ediția a doua) de Victoria Stolojanu-Munteanu, din Bumbești-Jiu, județul Gorj. Cartea, proaspăt tipărită tot sub egida Editurii „Antim Ivireanul”, a fost prezentată de scriitorul Ioan Barbu (consilier editorial al romanului), de cunoscutul critic literar Victor Atanasiu și de autoare.

O dezbatere cu tema „Tendințe în poezia universală, astăzi”, prezidată de scriitorul Ioan Barbu, a incitat la discuții valoroși critici literari, poeți și prozatori: Gregorio Muelas Bermúdez, din Spania, Aureliu Goci, Mihai Antonescu, Ion Drăghici, Gabriela Banu, cu exemplificări din antologia bilingvă (în română și spaniolă) „Orizonturi poetice / Horizontes poéticos”, care cuprinde versuri semnate de 25 poeți consacrați din Spania și România, dar și din alte țări ale lumii: Italia, Mali, Irak, Republica Dominicană, Serbia, Columbia, Tunisia, Mexic și Grecia. Antologia este tradusă și alcătuită de poeta Elisabeta Boțan. Din județul Vâlcea au participat la eveniment prof. dr. Florin Epure, directorul Direcției județene de cultură Vâlcea, precum și o delegație de la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, condusă de managerul acestei instituții, conf. univ. dr. Remus Grigorescu. Ambii, în alocuțiunile prezentate, au evidențiat legăturile unor instituții de cultură ale Olteniei de sub munte cu foruri similare din Spania. Din antologie, au citit versuri Emilia Dănescu și Gregorio Muelas Bermúdez.

În Sala „Mircea Nedelciu” s-au lansat volumele: „B-MAX – Jurnalul unui uberist”, roman de Marius Cărbunescu și „Eroii mei cu nume de stele”, povestiri de Ioan Barbu, moderator fiind reputatul critic literar, poet și romancier Mihai Antonescu. Au vorbit despre autori și cărțile lor scriitorii Ion Drăghici, Lucian Gruia, Florentin Popescu, Emilia Dănescu și Gheorghe Cărbunescu. Prof. Elena Drăghici a prezentat ediția revăzută și completată, recent ieșită de sub tipar, a volumului „Memorii” de Nicolae Tabacovici, carte unicat în peisajul memorialisticii românești și internaționale, cu evenimente și întâmplări inedite pe o temă „la zi”: Primul Război Mondial și Marea Unire a României. Programul editurii vâlcene s-a încheiat cu lansarea numărului 15 al publicației trimestriale „Rotonda valahă”, revistă de cultură, artă și civilizație, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Sibiu și a Asociației Culturale „Curierul de Vâlcea”.

Pe scena Gaudeamus, duminică, 24 noiembrie, în sala de evenimente „Virgil Madgearu”, a avut loc festivitatea de încheiere a Concursului Național de Proză Scurtă „Nicolae Velea”, organizat de ADE –PC (președintă, Lucia Ovezea) și Editura Betta (director, Nicolae Roșu); între parteneri – Editura „Antim Ivireanul” și revista „Rotonda valahă”.

În zilele Târgului de carte Gaudeamus, de sufletul meu s-au mai legat și alte două evenimente remarcabile: vizitele la Casa Memorială „Tudor Arghezi”, ghid fiind-mi Marieta Rădoi Mihăiță, și la Cimitirul Belu, la locurile de veci ale iluștrilor înaintași ai literaturii române, coroana de aur purtând-o, întru vecie, Sfântul Eminescu. Cu fruntea plecată, în minutele de reculegere în memoria Luceafărului Poeziei, mi-a trecut prin minte magistralul portret pe care i l-a creionat prietenul său, inegalabilul dramaturg I. L. Caragiale: „Era o frumusețe! O figură clasică încadrată de niște plete mari negre; o frunte înaltă și senină; niște ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând și adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt coborât dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare”.

Fotografii realizate de Emilia DĂNESCU

• Victoria-Ileana STOLOJANU