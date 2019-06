Edilul Vlădulescu a premiat cu biciclete elevii merituoși

Cum e final de an școlar, autoritățile publice locale din comuna Budești au decis premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură. Astfel, inițiativa primarului Ionel Vlădulescu, aceea de a oferi câte o bicicletă elevilor a fost pusă-n practică, zilele trecute. Alături de conducerea școlii, edilul Vlădulescu a oferit 113 biciclete, acestea revenind elevilor din clasele V-VIII. „Primăria comunei Budești, prin mine, prin Consiliul Local, am îndeplinit promisiunea făcută la început de an școlar. Le-am oferit câte o bicicletă copiilor, iar, cu siguranță, la anul, vor mai primi cadouri elevii ce dovedesc că au învățat foarte bine. Încurajăm elevii să participe la acțiunile școlii și am vrea mai mulți elevi la unitățile de învățământ de pe raza comunei”, a declarat edilul Ionel Vlădulescu (foto).

În incinta școlii, de săptămâna aceasta, au demarat lucrările de construcție a unei noi grădinițe. Există un proiect implementat și-n ceea ce privește Școala generală din Budești, proiect cu finanțare europeană, ce vizează extindere, modernizarea și dotarea acesteia.

Foto: Curierul de Vâlcea

