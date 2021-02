E OFICIAL! Iată «finaliștii» pentru porțiunea de autostradă de pe Valea Oltului

Turcii au cele mai multe firme doritoare să realizeze cei 31 kilometri

Acesta este unul dintre cele mai complicate, dar și cele mai așteptate proiecte de infrastructură rutieră din România de după 1989

Marți, 16 februarie 2021, a avut loc depunerea candidaturilor pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare și Execuție „Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 2: Boița – Cornetu”, informează CNAIR.

Până la termenul limită de depunere au depus candidaturi următorii ofertanți:

• ASOCIEREA AKTOR S.A. – RIZZANI DE ECCHER SpA (Grecia – Italia);

• ASTALDI SPA (Italia);

• ASOCIEREA CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. – DRUM ASFALT SRL – DIMEX-2000 COMPANY S.R.L (China – România – România);

• IMPRESA PIZZAROTTI & CSpA (Italia);

• KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia);

• ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. – YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. – (Turcia);

• ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia);

• ASOCIEREA REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş. (Turcia);

• ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LTD – POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO. LTD – OZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (China – Turcia);

• ASOCIEREA STRABAG SRL – ACCIONA CONSTRUCCION SA (România -Spania);

• ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE TICARET A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia).

Valoarea contractului este una cu multe cifre!

„Comisia de Evaluare va analiza candidaturile în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice. Prezenta procedură este de tipul «licitație restrânsă», iar din cei 11 candidați, CNAIR va selecta un număr de minim 5 – maxim 6. Aceștia vor depune oferte tehnice și financiare în etapa a II-a a procedurii de achiziție publică. Valoarea estimată a contractului este de 4.635.473.646,00 Lei fără TVA. Traseul are o lungime de 31.33 km. Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile. Termenul de realizare prevăzut este de 18 luni proiectare și 50 de luni execuție, conform factorilor de evaluare din Documentația de Atribuire.

Această secțiune conține principalele lucrări: 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1.590 m, Ecoduct în zona localității Lazaret. Autostrada Sibiu – Piteşti va avea o lungime de peste 122 de km, este împărțită în 5 loturi, va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean”, reiese din comunicatul oficial al companiei.

Dacă la secțiunea 1, lucrările executate de firma Porr Construct (Austria), termenul de execuție este de 3 ani, iar stadiul fizic al șantierului pentru construcția lotului Sibiu – Boița a trecut de 25%, în avans față de programul asumat de constructor, în urmă cu doar câteva săptămâni au apărut iar probleme cu secțiunea 4 între Cornetu și Tigveni. Compania de Autostrăzi a mai prelungit cu alte două luni termenul pentru finalizarea evaluărilor și stabilirea unui câștigător. În curând, se vor împlini deja doi ani de la lansarea licitației, adică la 9 martie 2019!