E oficial: CJ mută Festivalul Colindului Vâlcean în noul amfiteatru de la Muzeul Satului

Prezent la vernisajul expoziției „Oltenia și patrimoniul său UNESCO”, de la Muzeul Satului Vâlcean, care aduce în atenția vâlcenilor peste 100 de piese deosebit de valoroase, aflate în colecțiile Secției de Etnografie din Craiova, președintele Consiliului Județean a anunțat că, imediat după finalizarea lucrărilor de la noul amfiteatru de lângă Cula Bujoreanu, respectiva scena va deveni punctul central pentru toate activitățile cultural-tradiționale în care legislativul este angrenat, de la Cântecele Oltului până la Festivalul Colindului Vâlcean.

Constantin Rădulescu a mai anunțat și că evenimentul devenit deja tradiție la final de an, adică Festivalul Colindului Vâlcean, va fi înregistrat pe CD-uri promoționale, iar vocile cele mai frumoase ale copiilor participanți vor fi folosite pentru promovarea județului: „La deschiderea noului an școlar, promiteam că voi propune colegilor consilieri alocarea sumei necesare pentru dotarea cu aparatură profesională a studioului de înregistrări din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii din Râmnicu Vâlcea. Consilierii județeni au votat, în ședința ordinară a lunii octombrie, care s-a desfășurat luni dimineață,, alocarea sumei de 155.000 lei pentru achiziționarea de echipamente profesionale care vor fi folosite pentru înregistrări de înaltă calitate. Ne propunem ca, în perioada imediat următoare, să venim cu două proiecte inedite pentru promovarea județului Vâlcea: un CD de prezentare muzicală și un CD al colindului vâlcean”.

Președintele Consiliului Județean a mulțumit personalului de la Muzeul Satului Vâlcean pentru munca depusă la construirea noului amfiteatru din preajma Culei Bujoreanu, un proiect realizat cu resurse materiale și umane proprii și costuri infime față de procedura standard. Amfiteatrul are o capacitate de 500 de persoane, fiind construit în 12 trepte și realizat în piatră. Stadiul actual al lucrării este unul avansat, aproape de recepționare, la aproape 18 luni de la startul șantierului.

Despre Festivalul Colindului Vâlcean

Festivalul Colindului Vâlcean este un eveniment care se desfășoară la debutul calendarului Sărbătorilor de Iarnă, adică în preajma Zilei Naționale de 1 Decembrie. La ediția precedentă, au urcat pe scenă grupuri de colindători din peste 20 de localități: Râmnicu Vâlcea, Mălaia, Sălătrucel, Băbeni, Mădulari, Șușani, Tomșani, Șirineasa, Boișoara, Titești, Vaideeni, Băile Olănești, Pesceana, Muereasca, Crețeni, Prundeni, Pietrari, Ștefănești, Amărăști, Voineasa și Popești.

Finalul a fost asigurat de un recital de colinde tradiționale: Nineta Popa, Ana Maria Iorga, Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Ilie Dură, Nina Predescu, Cristina Udrea, Alin Pavelescu și Ionela Petria.

Printre elementele de culoare ale evenimentului de anul trecut, s-a numărat și prezența celui mai tânăr colindător din istoria Festivalului. Îl cheamă Octavian Matteo Stoica și împreună cu părinții săi, membri ai Ansamblului „Dor” al Casei de Cultură „Dragoș Vrânceanu” din Băbeni, a urcat pentru prima dată pe o scenă.