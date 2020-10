E oficial: CCI VÂLCEA suspendă HERVEX pentru anul viitor!

Cel mai important eveniment cu participare internațională din Vâlcea trebuia să înceapă peste o săptămână

Cea de-a 26-a ediție a HERVEX, programată pentru perioada 4-6 noiembrie 2020, în stațiunea Băile Govora, a fost anulată! Ultimul eveniment economic din calendarul vâlcean care mai beneficia de o constantă prezență internațională a fost decalat pentru 10-12 noiembrie 2021!

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Institutul de Cercetare Hidraulică și Pneumatică București organizează acest eveniment din 1993. Conferința Internațională pentru Hidraulică și Pneumatică, HERVEX, a fost și rămâne cea mai importantă reuniune științifică internațională în domeniul fluidității în România.

Conferința Internațională oferă o platformă comună pentru prezentarea și dezbaterea tendințelor de inovare în domeniul POWER FLUID, către producători, dealeri, utilizatori și oameni de știință. Discursurile și noutățile științifice prezentate în cadrul acestui eveniment în ceea ce privește echipamentele și sistemele integrate vor constitui baza pentru un nou impuls spre dezvoltare și inovare în domeniul Fluid Power, domeniu de activitate care oferă mijloace de productivitate ridicată pentru o mai bună eficiență energetică a echipamentelor industriale și mobile.

Ce reprezintă HERVEX?

HERVEX este un eveniment de tradiție și în baza acestei tradiții obiectivele acestui eveniment științific au rămas neschimbate: stabilirea și dezvoltarea cercetării în domeniul pneumatic și hidraulic în cadrul IMM-urilor, promovarea hidrotronicii, a mecatronicii, a tribologiei, a energiei verzi și a transferului de tehnologie ca domenii principale, abordând în același timp diverse proiecte de cercetare în lumina acestor concepte, identificarea proiectelor în domeniul conferinței împreună cu E.U. companii, prezentarea preocupărilor institutelor de cercetare și a centrelor de cercetare din cadrul universităților tehnice din fața diferitelor unități de producție din România pentru a identifica subiecte care pot fi abordate în comun, realizarea de contacte între profesioniștii români în domeniul hidraulicii și pneumatice și experți din companii și universități străine, în vederea dezvoltării unor proiecte internaționale comune; obținerea de cunoștințe despre inovațiile tehnice ale companiilor internaționale în domeniu.

Conferința internațională privind hidraulica și pneumatica – HERVEX a devenit un forum pentru producători, utilizatori și oameni de știință care să prezinte și să discute evoluțiile viitoare, inovațiile aplicațiilor și produselor și să împărtășească expertiza și experiența. HERVEX și-a creat reputația de a fi locul de întâlnire al industriei în care inginerii investesc în viitorul lor. Acest eveniment de învățare încorporează o serie de sesiuni de panouri de alimentare cu fluid în profunzime, cu un mediu comercial echitabil. Expozanții își prezintă produsele și serviciile pentru factorii de decizie din domeniul ingineriei, precum și prezintă o sesiune de panouri pentru cei care caută soluții la provocările tehnice de astăzi. Evenimentul oferă o imagine de ansamblu asupra stadiului tehnicii în domeniul fluidității atât în ceea ce privește tehnologia, cât și aplicațiile practice.

Participanții sunt ingineri, designeri, manageri implicați în proiectarea, instalarea, întreținerea sau repararea mașinilor și echipamentelor alimentate cu sisteme hidraulice și pneumatice de la o gamă largă de piețe cum ar fi construcții, agricultură, industria prelucrătoare, industria minieră, cherestea, alte tipuri de echipamente grele, industria alimentară și de ambalare, precum și întreținerea, repararea și operarea instalațiilor. De asemenea, cercetătorii și oamenii de știință din universitățile din România și din străinătate au o contribuție importantă la dezvoltarea simpozionului prin intermediul lucrărilor prezentate, precum și prin participarea la secțiunea de educație și formare profesională în domeniul POWER FLUID. Conferința internațională privind hidraulica și pneumatica – HERVEX are în vedere conferințe științifice dar și ateliere tematice.

Ultimele două ediții ale conferinței s-au bucurat de prezența, în premieră, a unor invitați asiatici: doi profesori din Coreea de Sud. Hee Jee Sung și Sung Hye Hong au parcurs 16.866 kilometri pentru a fi prezenți la eveniment și au deschis sesiunile de comunicări din acest an cu proiectul lor: „Design of hydraulic virtual load simulator using proportional pressure releif valve” iar în 2019, trei delegați ai firmei KOK Machinery Kunshan Co. Ltd, din Taiwan.