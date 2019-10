După o pauză de peste șase ani, vâlcenii văd iar meciuri de Liga Campionilor

Succesul pe care SCM Râmnicu Vâlcea l-a obținut în ediția 2018/2019 a Ligii Florilor de handbal feminin a făcut ca echipa noastră să se încununeze cu titlul de campioană națională (în premieră sub actuala titulatură) și, totodată, să obțină dreptul de a reprezenta handbalul românesc în cea mai titrată competiție inter-cluburi din Europa! Vineri, 4 octombrie 2019 este data la care formația municipală va debuta în noua ediție a Ligii Campionilor. În prima etapă a Grupei C, sportivele pregătite de Florentin Pera (antrenor principal), Mia Rădoi (antrenor secund) și Ildiko Kerekeș Barbu (antrenor cu portarii) vor primi vizita campioanelor Germaniei. Partida dintre SCM Râmnicu Vâlcea și SG Bietigheim este programată a se disputa cu începere de la ora 18.30.

Pentru suporterii vâlceni, partida de vineri după-amiaza va însemna revenirea în elita handbalului continental. Au trecut șase ani și jumătate de la ultimul meci pe care iubitorii sportului din județul nostru au avut posibilitatea să îl urmărească din tribunele polivalentei râmnicene, înainte de destrămarea legendarei echipe a Oltchimului. Acum, cu un nou suflu dat de susținerea oferită de Primăria Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, dar și de numeroșii sponsori care s-au alăturat proiectului handbalistic pe termen lung derulat în orașul de la poalele Capelei, echipa noastră a demonstrat că poate atinge rezultate dintre cele mai mulțumitoare. Sub comanda antrenorului Florentin Pera, SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat campionatul la finalul unui sezon în care toți specialiștii acestui sport o vedeau pornind aproape ca și fără șanse în detrimentul mult mai galonatei și mai bogatei CSM București. La începutul sezonului trecut, SCM Râmnicu Vâlcea s-a impus în fața aceleiași rivale și în Supercupa României, iar recent, în etapa a cincea din noul sezon intern, echipa noastră a obținut un alt succes foarte important în fața grupării din Capitală.

Cu un moral foarte bun, dat de cele cinci victorii consecutive obținute în campionatul intern în tot atâtea partide disputate, sportivele noastre sunt gata pentru a ataca și rezultatele pozitive din grupele Ligii Campionilor. Suntem convinși că nu le va fi ușor, date fiind numele cluburilor și jucătoarelor cu care se vor duela pe teren, însă, după evoluția entuziasmantă pe care am văzut-o în partida contra rivalelor de la CSM București, considerăm că vâlcencele sunt extrem de greu învins pe propriul teren de orice echipă de club din Europa!

Așteptăm un rezultat pozitiv la finalul meciului de vineri după-amiază; o victorie pe care jucătoarele să o dedice publicului care a demonstrat, nu doar o dată, că poate fi cel puțin «al optulea jucător» al echipei noastre, dacă nu chiar și al nouălea, îndrăznim noi să apreciem!

Vâlcea și Buducnost, favoritele grupei C?

Campioana Germaniei este, în mod evident, un adversar destul de redutabil, însă în nici un caz o echipă în fața căreia SCM Râmnicu Vâlcea să nu se poată impune! De altfel, așa cum s-a văzut și în cadrul tragerilor la sorți, SCM Râmnicu Vâlcea a avut statut de «cap de serie» în această grupă (situație explicabilă prin faptul că echipa noastră a câștigat titlul de campioană într-unul dintre cele mai valoroase patru campionate europene de handbal feminin; mai exact în al doilea ca valoare). Buducnost Podgorica se anunță marea rivală a fetelor noastre în lupta pentru obținerea unei poziții fruntașe în Grupa C, care să asigure prezența în faza celor două grupe principale din Liga Campionilor. Deși la acest nivel toate echipele participante sunt destul de puternice și greu de învins, considerăm că SG Bietigheim și Brest Handball vor fi formațiile care se vor lupta pentru obținerea poziției a treia în această grupă, poziție care, asemenea primelor două, asigură prezența în faza grupelor principale. Mai exact, în prima fază a competiției, există patru grupe alcătuite din câte patru formații. La finalul acestei faze, primele trei echipe clasate în fiecare grupă vor accede în faza următoare, acolo unde se vor forma două grupe de câte șase formații. Meciurile din această fază superioară a grupelor Ligii Campionilor se vor disputa în primăvara anului viitor.

Sursa foto: Ionuț Buharu Hand-ball