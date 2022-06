După discuţii purtate de-a lungul a două zile, S-A LUAT DECIZIA MENŢINERII ACTUALEI FUNCŢIONĂRI a grădiniţelor şi creşelor din municipiu

Email the Author

• „Este o prostie să spui că desfiinţez sau demolez grădiniţe, când în mandatele mele de primar am construit patru grădiniţe şi urmează să se ridice şi două creşe!”, a declarat primarul Mircia Gutău Miercuri şi joi, 15 şi 16 iunie 2022, la Primăria Râmnicului s-au purtat discuţii între primarul Mircia Gutău şi reprezentanţi ai municipalităţii, inspectorul general şcolar Mihaela Andreianu şi inspectori din cadrul Inspectoratului Şcolar Județean Vâlcea, cadre didactice din grădiniţe şi câţiva reprezentanţi ai părinţilor pe marginea propunerii (şi nu deciziei – cum fals s-a vehiculat!) administraţiei municipale de grupare a copiilor din cele opt creşe din Râmnic în trei unităţi cu destinaţie exclusivă de creşă. Propunerea aceasta a fost făcută în baza modificărilor aduse de OUG nr. 100/2021 la Legea educaţiei naţionale nr. 1/20011 şi a înfiinţării, prin HCL nr. 156/2022, a structurii „Creşa Râmnicu Vâlcea”. Din start, primarul Mircia Gutău a demontat tensiunile create artificial (cu precădere în mediul on-line) în rândul părinţilor copiilor preşcolari de zvonul că ar urma desfiinţarea unor grădiniţe. „Este o prostie să spui că desfiinţez sau demolez grădiniţe, când, în mandatele mele de primar, am construit patru grădiniţe în Râmnic (nr. 6 Ostroveni, nr. 2 – lângă Şcoala Gimnazială nr. 5, Ostroveni – lângă locuinţele sociale şi nr. 16 – pe strada Nicolae Titulescu, în curs de finalizare) şi urmează să se ridice şi două creşe (pe strada Morilor şi în Goranu) prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii!”, a declarat edilul-şef al Râmnicului. Primarul a subliniat că doar a făcut o propunere şi că acceptă orice alte variante în condiţiile în care „din partea Primăriei aveţi toată deschiderea şi înţelegerea”. În baza acestei propuneri, pentru o mai bună derulare a procesului educativ la copiii de vârstă antepreşcolară, activitatea de creşă ar fi urmat să se desfăşoare complet separat de cea de grădiniţă în trei astfel de unităţi cu destinaţie exclusive: una din zona Traian-Nord şi celelalte două din Ostroveni. Aceasta se va realiza prin comasarea în cele trei unități amintite mai sus a grupelor de creşă din oraş şi prin mutarea grupelor de grădiniţă în sălile astfel eliberate. De cealaltă parte, atât reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Județean Vâlcea, cât şi cadrele didactice, liderul sindical al acestora sau reprezentanţii părinţilor au primit cu reticenţă intenţia Municipalităţii, susţinând, în ciuda explicării detaliate a avantajelor unei astfel de măsuri, păstrarea stării actuale şi aducând ca argument perioada insuficientă în care se poate realiza o astfel de schimbare care să fie valabilă din anul şcolar ce va începe în toamnă.

