Dumitru Blejan, edil Scundu: „Nu vă faceți iluzii! Criza va dura ani întregi!”

Primarul PSD n-are deloc așteptări pozitive de la viitor și crede că situația nu se poate decât înrăutăți

Optimismul caracteristic pare să fi dispărut total din discursul primarului de la Scundu. Persoana jovială și tonică de altădată a lăsat locul unui edil foarte sceptic și sumbru în ceea ce privește criza sanitară apărută.

„Nu avem probleme cu persoanele de peste 65 ani, avem situația permanent sub control. La țară, lumea încă se interesează de binele semenului său și e dispusă la ajutor așa că nu e nimeni lăsat de izbeliște. În ceea ce privește persoanele izolate, în aceste zile, vor ieși pe rând, cele două cazuri de întorși din Blegia. Nu cred că mai vin foarte mulți înapoi de Paști, pentru că situația este așa cum este și deplasările sunt deja o mare problemă la nivelul Europei. Asta e… Eu nu sunt de părere că vom ieși prea repede la liman! Nu vreau să bag în sperieți pe nimeni, e doar o părere personală. Mă uit în jur și văd cum ne prăbușim ca economie, iar de revenit… Nu știu, poate, în doi-trei ani! Noi, oricum, trăiam pe datorie, să fim serioși. Ceea ce se încearcă acum este tot pe datorie, dar una infinit mai mare. De producție în țara asta, nici nu se poate pune problema… Ferească Dumnezeu și de o secetă că suntem morți! Dacă nu iese vaccinul mai repede, adică până la finele anului, a doua curbă, de la iarnă va fi și mai și… Până nu se ajunge de vaccin, cred că această stare se va prelungi, iar alegerile nu se pot organiza în siguranță în acest an. Sub nici o formă!”, sună predicțiile primarului Dumitru Blejan din Scundu.