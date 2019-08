Drumul județean dintre Racovița și Perișani a fost reabilitat în câteva puncte «critice»

Joi, 22 august, reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea, ai primăriilor Perișani și Racovița, dar și ai firmei de construcții au fost prezenți pe Drumul Județean 703 M, acolo unde s-au finalizat mai multe lucrări de reabilitare în zone afectate de eroziuni și căderi de pietre de pe versanți. Lucrările de pe drumul județean care face legătura între comunele Racovița și Perișani erau necesare atât pentru stabilizarea acestei căi de acces, cât și pentru siguranța participanților la trafic.

Lucrările au costat 2,5 milioane de lei

„Drumul Județean 703 M este un drum județean aflat în Țara Loviștei. Alături de mine sunt prezenți primarul din Perișani, viceprimarul din Racovița și reprezentantul constructorului. Aici am realizat, timp de un an de zile, lucrări de o complexitate deosebită. Am investit aici aproape 30 de miliarde de lei vechi, mai precis 27 de miliarde și jumătate, bani cu care s-au făcut lucrări de o complexitate deosebită; pentru că aici, și eu știu drumul acesta de peste 20 de ani, am venit pe acest drum când nu era nici un pic de asfalt. Consiliul Județean Vâlcea, printr-un contract pe care eu l-am semnat cu Guvernul României, a investit bani atrași prin PNDR, bani guvernamentali așadar pentru rezolvarea unor probleme deosebite de stabilitate a drumului, de stabilizare a platformei drumului, dar și a versanților. (…) S-au făcut multe lucrări aici… S-au făcut lucrări de refacere platformă a drumului, un podeț tubular, ziduri de sprijin, rigole, gabioane, praguri de colmatare. Foarte important este că perioada de garanție a lucrărilor este de zece ani. Vreau să mulțumesc constructorului, vreau să mulțumesc domnilor primari și celor care au muncit zi de zi și colegilor mei de la Consiliul Județean Vâlcea, care, alături de mine, au lucrat să facem proiectul și să atragem acești bani”, a declarat Constantin Rădulescu (foto, în stânga imaginii), președintele Consiliului Județean Vâlcea, prezent la inaugurarea lucrărilor.

„După cum observați, acest drum este și extrem de circulat, iar atunci când avem cantități însemnate de precipitații, albia râului devine un real pericol pentru platforma drumului. Este un drum pe care vom lucra în continuare pentru că mai sunt probleme de rezolvat și le vom rezolva. Discut foarte des cu primarii din această zonă și toate lucrurile pe care le facem le realizăm după ce ne consultăm cu domnii primari, cei care, alături de mine, se află în prima linie a bătăliei de a face fapte bune pentru Vâlcea”, a mai punctat Constantin Rădulescu.

Lucrările au o garanție de zece ani

Cum spuneam, prezent la recepția lucrărilor a fost și reprezentantul firmei care a câștigat licitația pentru modernizarea și consolidarea acestui drum în mai multe locuri afectate de inundații și căderi de pietre. Cu privire la datele tehnice ale lucrării, acesta a declarat: „Refacerea drumului DJ 703 M a fost lucrare pe care am executat-o la termen pe trei poziții kilometrice. Lucrările s-au desfășurat în condiții destul de dificile pentru că, așa cum spunea și domnul președinte, traficul auto a fost foarte mare. A trebuit să asigurăm fluența, să se circule în ambele direcții. A fost un regim de siguranță a circulației, fără incidente. S-a făcut o consolidare de versant de 1.700 de metri pătrați. Aceasta dă posibilitatea ca toată zona să fie asigurată din punctul de vedere al căderilor de pietre. Lucrarea are o garanție de zece ani și trebuie să funcționeze cel puțin zece ani. S-a asfaltat și s-au făcut regularizări prin gabioane. S-au făcut protecții de maluri, iar în toate cele trei zone au fost executate rigole de scurgere cu drenaje”.

Primarul comunei Perișani: „Lucrările sunt utile, dar mai avem mult de muncit pe acest drum”

De asemenea, la recepția acestor lucrări a fost prezent și Ion Sandu (foto, în dreapta imaginii), primarul comunei Perișani. Locuitorii comunei pe care liberalul o păstorește sunt principalii beneficiari ai acestor lucrări fiindcă, pentru a ajunge în localitatea lor, venind dinspre Racovița, trebuie să treacă pe acest drum. Edilul a precizat că reabilitarea drumului județean în aceste puncte critice era necesară de multă vreme, făcând un scurt istoric al problemelor care au apărut în zonă în ultimele decenii, dar a precizat că mai este mult de muncă până la momentul în care drumul ar fi cu adevărat unul care să îndeplinească toate standardele de calitate.

„Mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Vâlcea pentru ecoul acestui proiect. Locuitorii din această zonă s-au confruntat cu multe dificultății din cauza infrastructurii precare de aici. În urmă cu mai bine de 20 de ani, au fost situații în care drumul a devenit total impracticabil. Asta pentru că, la fiecare mare viitură de ape, zona drumului era ruptă în întregime până la stânca de piatră, care a fost acum consolidată și a fost îmbrăcată cu această plasă de siguranță. De fiecare dată, noi, autoritățile locale, trebuia să intervenim aici. (…) Tot în acest loc, în anul 2005, în urma unor viituri puternice, drumul a fost rupt din nou, și atunci am mers la răposatul președinte al Consiliului Județean Vâlcea, domnul Bușe Dumitru, care a venit și s-a decis să aducem o echipă de împușcare a stâncii respective. Atunci, pentru prima oară, stânca a fost împinsă să zic așa prin crearea unei lărgiri a văii, care a permis construcția actualului drum. Și din anul 2005 până acum au fost diverse probleme. Am făcut demersuri către Instituția Prefectului, către Consiliul Județean, iar în anul 2018 domnul președinte a reușit să obțină finanțare pentru acest drum și cele două puncte atât de periclitate de apă”, a declarat Ion Sandu.

Președintele CJ Vâlcea i-a promis sprijin edilului liberal din Perișani

„Mai avem de muncit. Așa cum arată drumul de bine în cele două puncte, mi-aș dori să văd în viitorul apropiat toată zona acestui drum, pentru că sunt destule curbe în care circulația este riscantă, cu drum foarte îngust. Pentru viitor, vă rog să aveți în vedere acest drum și să cereți echipei dumneavoastră din cadrul Consiliului Județean Vâlcea să lucreze la promovarea unui alt proiect”, a mai punctat primarul liberal al comunei Perișani.

În replică, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, i-a promis primarului Ion Sandu din comuna Perișani că va lucra la un alt proiect pentru îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară circulația auto pe întregul drum 703 M.