DOSAR PENAL pentru tânăra prinsă drogată la volan

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea ne-au anunțat că, la data de 12 noiembrie 2022, polițiștii rutieri din cadrul Formațiuni Rutiere Olănești au depistat o tânără în timp ce conducea un vehicul pe Drumul Național 64 (pe raza comunei Păușești-Măglași) sub influența substanțelor psihotrope.

„În urma testării cu aparatul drugtest, a rezultat o valoare pozitivă pentru MDMA, motiv pentru care a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a substanțelor psihoactive în organism. A fost întocmit un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni pe marginea acestui subiect.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea