Doi dintre primarii invitați să ia parte la geoparc și-au anunțat oficial sprijinul pentru proiect

• Daniel Băluță și Gheorghe Dumbravă, edilii din Vaideeni și Stoenești, și-au declarat public susținerea pentru înființarea geoparcului „Oltenia de sub munte” după ce, la mijlocul lunii martie, aveau alte poziții

180 de grade în mai puțin de șase luni – aceasta este traiectoria total neașteptată pe care primarul PSD din Vaideeni a completat-o față de proiectul Geoparcului „Oltenia de sub munte”.

Într-o declarație în exclusivitate pentru ziarul nostru în 19 martie 2021, Daniel Băluță trata cu o vehemență extremă subiectul: „Eu știu că, până în anul 2030, 30% din suprafața României trebuie să devină parcuri naturale. De la această intenție bună până la crearea unei alte entități căreia să-i plătești pentru avize și autorizații ca să construiești orice e o diferență foarte mare. Din experiența celorlalte geoparcuri din țară despre care am mai citit și m-am documentat și eu în ultima vreme, răspunsul meu nu poate fi decât NU! Nu poți să mai construiești nimic fără avizul lor, deci o altă cheltuială inutilă în plus. În acest moment, noi suntem în plin proces de dezvoltare a satului de vacanță și declararea localității stațiune de interes național. Vă dați seama că sunt oameni care vor accesa fonduri de investiții pentru pensiuni și noi ce facem acum? Îi punem să mai cheltuiască niște bani pentru alte documente, alte avize! Ce facem? O să stăm la mâna unui ONG cu dezvoltarea localităților? Dacă vor veni cu ceva nou și pozitiv față de ceea ce fac restul de geoparcuri din țară, putem discuta… Trebuie să stau de vorbă și cu ceilalți primari colegi de-ai mei, cu obștile care au amenajamentele și exploatarea forestieră, firmele care au obiect de activitate în domeniu. Am văzut într-un statut că aceștia din urmă trebuie să plătească nu știu câți lei pe fiecare metru de lemn exploatat geoparcului. Dacă ne rezumăm la crearea încă unui ONG care să facă bani de pe urma noastră fără să plătească nimic statului român pentru că, din ce văd, asta e marea afacere acum în țara noastră, nu voi susține proiectul. Sub nici o formă! Nu mă interesează dacă e musai ori nu să-și ia salariul nu știu ce oengist…” .

Cine ar fi putut crede că, în mai puțin de jumătate de an, poziția acestuia s-ar fi schimbat în totalitate? Iată ce a declarat Băluță pentru site-ul scena9.ro în 2 august 2021: „Din toate hârtiile care ne-au venit, și oficial, atât prin Prefectură și prin astea… ni s-a spus că nu vor fi aceste restricții. Partea cealaltă a lucrurilor, într-adevăr nu poți să nu vezi plusul valoare care ți-l atrage atât pentru promovarea localităților cât și a produselor, a tot ceea ce înseamnă… este un plus valoare. Să fii într-o zonă geoparc patrimoniu UNESCO… când ai spus acel cuvânt magic, automat, atrage ceva în plus”.

Dumbravă, sprijin public pentru geoparc

Un al doilea edil contactat de scena9.ro și care și-a dezvăluit public sprijinul pentru proiectul geoparcului este și liberalul de la cârma Stoeneștiului. Gheorghe Dumbravă, ne declara în primăvară: „Mi-am luat un răgaz până la întâlnirea din 25 martie să analizez aprofundat cum decurge și activitatea celorlalte georparcuri din țară, ce avantaje, ce dezavantaje sunt la mijloc. Deocamdată, n-am conturat o poziție clară și solidă în acest subiect dar până când va avea loc întâlnirea și vom vedea cu ce vine Kogayon, în mod cert, vom fi suficient de bine puși la punct”.

Ținând cont de apartenența sa politică și de faptul că Guvernul PNL a susținut pe față ideea proiectului prin toți oamenii săi din Vâlcea, vorbele lui Dumbravă din cadrul aceluiași articol secna9.ro nu par deloc surprinzătoare: „După ce-am consultat o parte din cetățeni, ce-am putut să mă întâlnesc și eu cu ei și să discut, de obicei, cei mai tineri că ei vor fi viitorul… înțelegând că nu sunt restricții de nici un gen și nici obligațiuni, atunci de ce să fim împotrivă?! Doamne ferește!”.

«Bomba» de final

Principala sursă de respingere a proiectului vine din teama unor restricții după cum s-a întâmplat în cazul Parcului Național Buila Vânturarița, care, de la înființare și până în prezent, a afectat negativ economia zonei Bărbătești-Costești, din ce spun localnicii. Avocații ideii s-au străduit să demonstreze că geoparcul nu va schilodi definitiv cariera Bistrița, dar nici restul afacerilor actuale și prin alte noi taxe după ce zona va primi ștampila UNESCO. „Fără restricții” a fost refrenul cu care nu numai ONG-ul care a lansat proiectul, dar și factorii politici ai actualei puteri (PNL-USR) s-au prezentat.

Din păcate pentru toți aceștia, ziarul nostru a intrat în posesia unei adrese oficiale din partea primăriei Hațeg acolo unde ființează deja un astfel de geoparc, iar adevărul este certat rău cu versiunea „fără restricții”.

„Geoparcul Dinozaurilor «Țara Hațegului» este o arie protejată de interes național” scrie negru pe alb și continuă devastator pentru promotori: „În funcție de structura și planul de management al geoparcului, arealul acestuia poate fi structurat în mai multe zone cu grade diferite de protecție și restricții, dintre care unele pot avea restricții severe de intervenție antropică și activități (de regulă zonele clasificate ca fiind situri protejate) sau pot avea unele condiționări de intervenții sau condiționări. Statutul de geoparc poate impune ca și aviz suplimentar, dar necesar și cel al administrației geoparcului, cu toate taxele aferente”.