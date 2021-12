Documentar dedicat olarului SORIN GIUBEGA, „Tezaurul Uman Viu” al Vâlcii

Email the Author

24 noiembrie 1974 – Concurs de ceramică – Horezu – Premiul I 3 octombrie 1976 – Târgul Olarilor – Sibiu – Premiul II 1978 – Concursul de creație populară „Mâini de aur” – Horezu – Premiul I 6-7 septembrie 1998 – Târgul Olarilor – Sibiu – Premiul I 25-26 octombrie 1998 – Târgul Meșterilor Populari – Craiova – Premiul I 5 iunie 1999 – Târgul „Cocoșul de Hurez” – Horezu – Marele Premiu 23-24 octombrie 1999 – Târgul Meșterilor Populari – Craiova – Premiul I 4 iunie 2011 – Târgul „Cocoșul de Hurez” – Horezu – Marele Premiu 3-4 septembrie 2011 – Târgul Olarilor – Sibiu – Diploma de excelență 2012 – Premiul de Excelență „Teodor Bălășel” în domeniul culturii populare 1 iunie 2019 – Târgul „Cocoșul de Hurez” – Marele premiu . „Îmi place mult să lucrez olărie. Ceramica de Horezu este, după părerea mea, cea mai frumoasă! De aceea am învăţat cu drag meseria de la bunicul meu, vestit olar, Gheorghe Giubega, care mergea la Muzeul Satului încă de la înfiinţare şi apoi, în fiecare an a fost, cât a mai trăit!” – Sorin Giubega .

„Născut la 3 februarie 1960, în satul Olari, Horezu, în satul cu nume predestinat – Olari, face parte din comunitatea de meșteri ceramiști ai Horezului, care, de-a lungul celor peste 45 de ani de practicare a meșteșugului, s-a consacrat ca fiind unul dintre cei mai valoroși olari ai locului dar și din țara noastră. Cu o activitate bogată, derulată de aproape o jumătate de veac, Sorin respectă cu strictețe etapele laborioase de realizare a ceramicii tradiționale de Horezu, moștenite din generație în generație – alegerea și extragerea pământului, dospirea, frământarea, curățirea, tăierea, udarea, malaxarea, modelarea, decorarea, arderea, smălțuirea, dovedind cu prisosință o cunoaștere în detaliu a fiecăreia, o manualitate și o tehnică desăvârșite în modelajul la roată, creativitate și suplețe în realizarea decorului, îmbinare inspirată a simbolurilor tradiționale – cocoșul, bobocul de floare, spicul de grâu, coada de păun, spirala, pomul vieții, steaua, șarpele, peștele etc., rezultatul meșteșugului său fiind obiecte ceramice de un înalt rafinament. Astfel, fie că vorbim de tăiere, căni, cești, ulcioare, ciorbalâce, vaze de flori ș.a, caracteristica dominantă a creațiilor lui Sorin Giubega este dată de îmbinarea armonioasă a utilului cu frumosul, a esteticului cu funcționalul. Elementele tradiționale, vechile forme și motive s-au menținut de-a lungul timpului, în toată munca și opera sa dovedind cunoștințe, practici și tehnici specifice producerii acestui tip special de ceramică, ceramica de Horezu. Astăzi, olarul lucrează toate tipurile de vase produse în centrul de olărit Horezu: tăiere de diferite dimensiuni, ciorbalâce, ulcioare, castroane, străchini, căni și cești de mărimi diferite, sfeșnice, vase de flori etc., respectând ornamentica specifică zonei și arderea tradițională în cuptorul tronconic de suprafață cu două guri. Sorin Giubega este în egală măsură un mentor. La fel cum el a învățat tainele olăritului de la tatăl și bunicul său Gheorghe Giubega, a transmis, la rându-i, meșteșugul în familie și în comunitate. Lui i se datorează devenirea artistică a unor ceramiști precum: Ștefan Mischiu, Gheorghe Mischiu, Cristian Gheorghe Tănăsescu, Irinel Miuțoiu, Diana Popescu, dar mai ales formarea celor care îl urmează în meșteșug, membri ai propriei familii: soția Marieta și cele două fiice, Adina și Sorina. Meșteșugul și arta lui Sorin Giubega nu au rămas doar la nivelul comunității, ci le-a dus mai departe, în țară și în străinătate. A participat la cele mai mari târguri de profil organizate la Sibiu, Iași, Craiova, unde a obținut premii importante, și a arătat celor din afara granițelor (Austria, Spania, Italia, Franța) frumusețea ceramicii horezene”.

TVR, sub egida Ministerului Culturii, deschide o nouă serie de emisiuni, dedicată celor care au primit, de-a lungul anilor, titlul de „Tezaur Uman Viu” Din 12 decembrie 2021, va fi difuzată în cadrul emisiunii „Viața satului” prima parte care adună 10 portrete ale celor care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, transmit un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia. Recent, a fost încheiat și procesul de digitalizare a celor 12 persoane care au primit, anul acesta, titlul de Tezaure Umane Vii. Acum, pe site-ul Ministerului Culturii se regăsesc prezentări detaliate, care includ activitatea desfășurată și meșteșugul pentru care merită atenția noastră, dar și premiile primite de-a lungul vieții. Mai mult, în cadrul fiecărei prezentări sunt incluse linkuri de presă sau cu prezentări video. Ion Albu, Maria Antoaneta Ciucă, Sorin Ion Giubega , Petru Hașaș, Ioan Moldovan, Cornel Salvador Palladi, Lăcrămioara Pop, Cosana Vinca, Maria Bucin, Ștefan Lupu, Dumitru Ion Tincu și Viorica Tripon fac parte, de anul acesta, din galeria de onoare Tezaure Umane Vii. Programul „Tezaure Umane Vii”, implementat de Ministerul Culturii prin Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, urmăreşte salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial, vizând identificarea şi recunoaşterea la nivel naţional a celor care sunt creatori şi păstrători ai valorilor tradiţionale şi care fac, prin talentul şi efortul lor, dovada caracterului excepţional al performării, fiind capabili să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilităţii acestuia în cadrul comunităţilor.

