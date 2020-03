Distribuție Oltenia suspenda activitatea Centrelor sale de relații cu utilizatorii

Operatorul Distributie Oltenia suspenda activitatea Centrelor sale de Relatii cu Utilizatorii din judetele Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea in perioada 12 martie – 31 martie 2020

Pentru preventia si protejarea impotriva infectiei cu COVID 19 a angajatilor din Centrele de Relatii cu Utilizatorii Distributie Oltenia si a consumatorilor de energie din aria operationala DEO, operatorul de distributie a dispus suspendarea activitatii din centre incepand de azi, 12 martie, ora 14:00 pana la 31 martie 2020. Consumatorii de energie din zona Olteniei, inclusiv judetele Arges si Teleorman, au la dispozitie canalele de comunicare alternative in dialogul cu operatorul.

Consumatorii de energie pot primi toate informatiile necesare prin intermediul urmatoarelor canale:apeland Info Tel, la numarul unic 0800 500 000 – numar de telefon gratuit in orice retea pentru semnalarea oricarui tip de intrerupere in alimentarea cu energie electrica, disponibil non-stop si numerele de telefon 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – cu tarif normal in reteaua nationala, la care, in afara de semnalarea eventualelor deficiente, se pot obtine informatii comerciale de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 16:00); prin email, la adresele: distributie@distributieoltenia.ro, relatiiclienti@distributieoltenia.ro;

prin completarea formularului de inregistrare a sesizarilor https://www.distributieoltenia.ro/ro/sesizari-form

Detalii despre zonele in care intreruperea alimentarii cu energie electrica este necesara in vederea executarii lucrarilor de mentenanta si investitii in retea de catre operatorul de distributie, pot fi obtinute prin accesarea website-ului oficial, www.distributieoltenia.ro, in sectiunea dedicata (https://www.distributieoltenia.ro/ro/suport/intreruperi-anuntate.html).

Mentionam ca toata activitatea tehnica se va derula in continuare in aceleasi conditii, echipele operative fiind pregatite sa intervina prompt pentru remedierea oricaror deficiente in alimentarea cu energie electrica in aceasta perioada. Mai mult, au fost dispuse masuri suplimentare astfel incat, toate locurile de consum ale institutiilor spitalicesti, precum si cele unde au fost declarate persoane in carantina sunt monitorizate pentru asigurea continuitatii in alimentarea cu energie electrica.

Le multumim pentru intelegere consumatorilor nostri!