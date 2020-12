DISTRIBUȚIE OLTENIA redeschide centrul de relații cu clienții din Râmnicu Vâlcea

Distribuție Oltenia a anunțat că, din 4 ianuarie 2021, centrele sale de relații cu utilizatorii din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea vor fi redeschise cu program normal de funcționare și respectarea tuturor măsurilor de prevenție și protecție sanitară. Reprezentanții Distribuție Oltenia au subliniat că cea mai sigură alternativă de dialog în contextul actual rămân canalele de comunicare online: canalele dedicate racordării: relatiiclienti@distributieoltenia.ro, Info Tel și programarea online, formularul de sesizări și website-ul oficial www.distributieoltenia.ro. În plus, DEO menține la dispoziția consumatorilor de energie numerele de telefon suplimentare pentru contactul direct cu echipa sa de specialiști.

Activitatea cu publicul a Centrelor DEO de Relații cu Utilizatorii va fi reluată la programul normal și cu respectarea măsurilor de distanțare și protecție împotriva răspândirii SARS COV 2:

• angajaţii DEO vor purta măşti şi mănuşi de protecţie, în centre fiind instalate în prealabil geamuri de protecţie plexiglass;

• ocuparea ghişeelor va fi organizată astfel – un ghişeu funcţional, unul, două ghişee libere;

• accesul clienţilor în CRU este permis doar cu mască de protecţie (doar un reprezentant per familie);

* în cazuri specifice, clienţilor li se vor pune la dispoziţie măşti de protecţie de unică folosinţă.

• accesul în incintă se va face doar după ieșirea persoanei care a intrat înainte;

• cozile de așteptare se vor forma în afara incintei centrului, respectând regulile de distanțare socială;

• clienţilor li se va măsura temperatura la intrarea în CRU;

* clienţilor cu temperatura de 37,3 grade sau mai mare nu li se va permite accesul în centru;

• clienţii vor fi direcţionaţi de către personalul de pază să-şi curețe tălpile încălţămintei pe covoraşul dezinfectant de la intrarea în centru precum şi să-şi igienizeze mâinile cu soluţii de dezinfectare;

• se recomandă clienţilor folosirea propriilor instrumente de scris pentru semnarea oricăror documente și pregătirea în prealabil documentelor de identificare necesare (CI), a facturilor etc.

Cum puteți contacta Distribuție Oltenia?

Numerele de telefon suplimentare precum și canalele de comunicare alternative puse la dispoziție de Distribuție Oltenia pentru județul Vâlcea sunt: 0372.524.471/ 0372.524.480 (telefon) și 0727.782.416 (What’s App) – numere cu tarif normal în rețeaua națională.

Rezervarea unei vizite la unul dintre Centrele de Relații cu Utilizatorii DEO din municipiile reședință de județ poate fi efectuată apelând unul din numerele de telefon – Info TEL – 0800.500.000, număr de telefon gratuit în orice rețea, 0251.408.006, 0251.408.007, 0251.408.008 cu tarif normal în rețeaua națională, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 08.30 – 16.00, prin selectarea opțiunii „informații comerciale”.

* consumatorii de energie care au programat în prealabil vizitele în CRU-urilor DEO sunt așteptați la ora și în ziua programării, având prioritare la ghișee față de cei care nu au rezervare.

Procesul de racordare poate fi consultat în secțiunile dedicate https://www.distributieoltenia.ro/ro/informatii-utile/racordarea-la-reteaua-electrica.html, respectiv https://www.distributieoltenia.ro/ro/informatii-utile/racordarea-noilor-utilizatori-la-red.html;

• prin email, la adresa distributie@distributieoltenia.ro pentru orice alte informații și solicitări privind activitatea de distribuție a energiei electrice;

• prin completarea formularului de înregistrare a sesizărilor https://www.distributieoltenia.ro/ro/sesizari-form;

• detalii despre zonele în care întreruperea alimentării cu energie electrică este necesară în vederea executării lucrărilor pentru prevenire și corectare avarii în rețea de către operatorul de distribuție, pot fi obținute prin accesarea website-ului oficial, www.distributieoltenia.ro, în secțiunea dedicată (https://www.distributieoltenia.ro/ro/suport/lucrari-pentru-prevenire-si-corectare-avarii.html).

Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEO poate fi consultat accesând https://www.distributieoltenia.ro/ro/centrele-regionale-de-contact.html.

Siguranța consumatorilor de energie și a angajaților proprii, alături de asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică, rămân principalele preocupări ale operatorului Distribuție Oltenia în contextul epidemiologic actual.

• Direcția Comunicare & Marketing