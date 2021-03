„Din lac, în puț și în groapa fără fund a guvernării”

A transmis deputatul Eugen Neață cu privire la modul în care actuala guvernare manageriază problemele țării

Recent, deputatul de Vâlcea Eugen Neață a postat, pe pagina sa de socializare, un punct de vedere cu privire la unele decizii pe care actuala guvernare le-a adoptat în ultima perioadă, decizii care au vizat chestiuni destul de spinoase și mult dezbătute în rândul opiniei publice din țara noastră.

„Incidentul recent de respingere și izolare a unui vaccin a luat prin surprindere pe oficialii români. De la informația europeană că vaccinul cu pricina poate face și rău și până la reacția românească au trecut două-trei zile. Dacă așa ceva s-ar fi întâmplat într-un război – și s-a mai întâmplat în războie purtate de noi în istorie – am fi fost slugi la alții. Criza de sănătate pricinuită de infecția cu coronavirus este un război și reacțiile întârziate pot face foarte multe victime. Poate le-au și făcut deja, dar, la lipsa de talent și de bune intenții cu care producem informații, morții sunt de multă vreme îngropați și uitați. Am asistat între timp și la comedia cu noi suntem de partea transparenței informațiilor după ce, de mai bine de un an, informațiile despre mersul crizei de sănătate sunt generale, bune de nimic. Dintr-o data, toată lumea liberală românească susține transparența informațiilor. Mă aștept ca mâine-poimâine să ia steagul galben-albastru în mână și să se lupte cu cei care împiedică testarea și producția de informație pentru populația curioasă. Multe efecte mai are și virusul acesta asupra indivizilor de la guvernarea liberală! Spun liberală, pentru că informațiile acelea au fost scăpate pe internet de un strănut userist, care a apăsat pe pedala de accelerație și nu pe frână, cum recomandă înțelepciunea liberal-cotrocenistă atunci când vine vorba despre informarea publicului cu privire la mersul lucrurilor în țară. Glume, glume, glume, dacă n-ar avea urmări asupra speranței publice și a încrederii elementare în instituțiile statului”, au fost vorbele deputatului Eugen Neață.