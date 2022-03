DEPUTATUL CAZAN a solicitat Primăriei Râmnicului o situație detaliată a stării de funcționare a adăposturilor antiaeriene din municipiu

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

„Mentenanța, echiparea și funcționalitatea adăposturilor sunt responsabilitatea autorităților locale. Vineri, 25 februarie 2022, am transmis o interpelare Primăriei Râmnicu Vâlcea prin care am solicitat o situație detaliată și actualizată a stării de funcționare a acestora. Voi discuta cu autoritățile locale și despre resursele pregătite pentru eventualitatea primirii de refugiați ucraineni. Vâlcea este departe de graniță, însă trebuie să îi sprijinim pe frații noștri din județele de pe granița cu Ucraina care au primit deja mulți refugiați de război. Oameni simpli, oameni ca noi, forțați să își părăsească țara pentru a salva viețile lor și ale copiilor lor. Numărul acestora va crește în următoarele zile. E greu să nu fi mândru de românii care au sărit în ajutorul civililor ucraineni sosiți la graniță și le-au pus la dispoziție, mașini, cazare, provizii și alte forme de sprijin. Exemplul lor trebuie urmat. Dacă vreodată a existat un moment să demonstrăm cu adevărat ospitalitatea și deschiderea românească, acesta este momentul”, a mai transmis deputatul Laurențiu Cazan. Parlamentarul liberal a mai declarat și că războiul ilegal, neprovocat și nejustificat împotriva Ucrainei trebuie să amintească românilor că securitatea nu este niciodată o glumă, că drumul Euro-Atlantic al României este cea mai importantă direcție de dezvoltare a țării noastre, iar locuitorii ei trebuie să pregătiți și solidari.

La finalul săptămânii trecute, la puțin timp trecut după invazia rușilor în Ucraina (unde s-a putut observa, la modul practic, utilitatea adăposturilor antiaeriene funcționale), deputatul liberal Laurențiu Cazan a transmis o interpelare Primăriei Râmnicu Vâlcea, prin care a solicitat o situație detaliată și actualizată a stării de funcționare a adăposturilor antiaeriene din municipiu. „Războiul declanșat de Vladimir Putin prin atacul și invazia generalizată a Ucrainei este cea mai gravă situație pentru securitatea din vecinătatea României din ultimele decenii. Suntem în situația fericită de a ne bucura de umbrela de securitate a NATO, însă nu trebuie sa ne culcăm pe o ureche. Trebuie să fim responsabili și pregătiți pentru orice scenariu. România are 4.358 adăposturi antiaeriene pentru protecție civilă. În județul Vâlcea, există 89 de astfel de adăposturi dintre care 72 sunt în Râmnicu Vâlcea”, a precizat reprezentantul județului nostru în Parlamentul României în prima parte a mesajului său.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna martie 2022 (21) februarie 2022 (194) ianuarie 2022 (204) decembrie 2021 (163) noiembrie 2021 (210) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (281) august 2021 (197) iulie 2021 (222) iunie 2021 (273) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (209) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții martie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.