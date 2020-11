Deputatul BUICAN vine cu asigurări: „PNL va găsi soluții pentru continuarea activității comercianților din piețe”

În contextul interzicerii activității în spații închise pentru piețele din țara noastră, măsura Guvernului făcând parte din «pachetul» adoptat pentru limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus, PNL Vâlcea susține că a identificat unele soluții viabile pentru continuarea activităților care au fost restricționate. Astfel, prin vocea liderului Cristian Buican, Filiala Vâlcea a Partidului Național Liberal a anunțat că reprezentanții acestei formațiunii politice din consiliul județean și din consiliile locale vor iniția demersuri astfel încât producătorii să aibă unde să își vândă produsele, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare!

„Am fost printre cei care, în numele PNL Vâlcea, am exprimat la nivel central necesitatea de a judeca foarte temeinic asupra noilor măsuri care trebuie luate pentru a preveni agravarea situației sanitare atunci când specialiștii, consultați de guvern, au recomandat încetarea activității în piețele închise și continuarea ei doar în piețele deschise. Am fost printre cei care am solicitat măsuri pentru a oferi producătorilor români posibilitatea de a-și desface marfa și cumpărătorilor pe aceea de a o achiziționa.

Astăzi (n. red. 9 noiembrie 2020) am primit și luări de poziție ale producătorilor care ne solicită redeschiderea piețelor închise și oprirea activității doar acolo unde nu se respectă regulile sanitare. Această decizie nu ne aparține. Ea este de luat la nivel central, la recomandarea specialiștilor, care trebuie urmată. Față de această stare de lucruri, însă, la nivel central vom produce un program de substituție bazat pe vânzări on-line și livrare la domiciliu, dar mai ales pe organizarea de piețe deschise cu caracter temporar.

În acest sens, prin reprezentanții PNL, în Consiliul Județean Vâlcea și în consilile locale din orașele și comunele în care piețele închise și-au încetat activitatea, vom iniția, cu carater imediat, organizarea acestor puncte de vânzare în spații deschise. Reprezentanții dumnevoastră, primarii, vor lua toate măsurile necesare pentru a crea spațiile deschise; acolo unde e posibil vor demonta geamurile, ușile tocmai pentru a da piețelor caracterul deschis sau semi-deschis. Activitatea nu se oprește! Pieţele în spaţii deschise vor funcționa. Producătorii vor avea posibilitatea unde să-şi vândă produsele.

Îi asigurăm pe concetățenii noștri, vâlceni, că suntem în aceeași măsură ca ei, preocupați de soarta agriculturii locale, a economiei pentru a ne asigura tuturor o trecere mai ușoară, suportabilă prin această perioadă dificilă. Vă rog să aveți încredere în noi!”, a transmis deputatul Cristian Buican.

• Material realizat cu sprijinul PNL Vâlcea