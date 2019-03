Declarație politică a senatorului Bulacu: „Opriţi Ordonanţa 114/2018!”

Preocupat de prevederile injuste ale Ordonanței 114 din 2018, senatorul Romulus Bulacu a susținut în plenul Senatului o declarație politică destul de dură. Iată textul acesteia: Ordonanţa 114 din 28 decembrie 2018 este un ghiveci de dispoziții care destabilizează toate sectoarele economiei românești, lovind aproape tot ce mai supraviețuiește. În final, costurile pagubelor vor fi suportate de cetățeanul de rând, din propriul buzunar. Incompetenţa PSD şi agonia în care se află pentru a face rost de bani au dus la un atac istoric asupra economiei româneşti. La Senat, la Comisia economică şi cea pentru Finanţe şi Buget, după dezbateri, vă pot spune că nu există o asociaţie care să fi relevat aspecte pozitive sau efecte benefice ale acestei mârşave ordonanţe. Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România atrage atenţia că apariția acestui proiect a dus deja la o creștere a prețului energiei electrice cu 14%, astfel România devenind cea mai scumpă piață din UE și la scăderea dramatică a valorii acțiunilor a principalelor companii energetice listate la bursă. Mai mult, în sectorul economic-industrial, efectele sunt devastatoare- cresc costurile de producție, ceea ce va genera pierderi de cotă de piață la export și piața locală, insolvențe, falimente, pierderi de locuri de muncă. Astfel, aplicarea prevederilor OUG 114, are efect de bumerang, în loc de a crește veniturile la bugetul de stat, va duce în scurt timp la pierderi masive de venituri și posibile relocări ale industriei în alte zone. Nu în ultimul rând, AFER reclamă că în condițiile în care, cu 1 ianuarie 2018, piața energiei a fost liberalizată, prețul energiei nefiind stabilit de autorități, o reintroducere a aprobării prețurilor de către ANRE, presupune reîntoarcerea la situația inițială. Liberalizarea este un principiu asumat de România prin acord cu Banca Mondială, FMI ȘI Comisia Europeană. Încălcarea acordurilor ar duce la reacții dure și chiar procese internaționale. Asociaţia Română a Băncilor este de părere că prin introducerea unei taxe pe activele financiare deținute de instituțiile de credit persoane juridice române și sucursale ale unor grupuri bancare din străinătate, costul final va fi plătit de societate, prin restrângerea creditării cu un impact puternic negativ asupra consumului, producţiei, investiţiilor şi mai ales asupra bugetului de stat. Modul în care a fost concepută această taxă nu are fundament economic, ceea ce determină o piaţă vulnerabilă la şocurile externe, inevitabile pe viitor. Accesul la creditare se va restrânge, programul Prima Casă nu mai devine unul fezabil, sectorul imobiliar va fi împins în criză, IMMurile nu vor mai avea acces la credite pentru a realiza investiții. Doar reacţii negative în lanţ. Şi mediul de afaceri a transmis un mesaj orin intermediul Coaliţiei pentru dezvoltarea României. OUG 114 schimbă, în mod brutal, reguli în sectoare care susţin modernizarea economiei, producând şocuri nejustificate ce vor avea rezultat împingerea României într-o criză fără precedent. Nici Asociaţia Română a Antrepenorilor din Construcţii nu vede cu ochi buni conţinutul Ordonanţei. ARAC solicită eliminarea pragului de 80% prevăzut la art 65 din OUG 114, deoarece are un caracter discriminatoriu, afectând elementele de concurenţialitate, un principiu fundamental al acestui sector de activitate. În ceea ce priveşte programul de modernizare şi dezvoltare a staţiunilor balneare, deşi iniţiativa este salutară, nu poate fi pusă în aplicare, deoarece sumele alocate sunt foarte mici. Cei 200.000 euro pentru finanţarea a 50% din valoarea fiecărui proiect nu pot atinge obiectivele. Măsurile propuse de proiectul de OUG pentru Pilonul II de pensii private desfiinţează de facto acest sistem de economisire a populaţiei pentru vârsta pensionării, cu efecte devastatoare asupra veniturilor viitoare ale românilor, asupra pieţei de capital, întregului sector financiar şi economiei româneşti în ansamblul ei, concluzionează și Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). 7 milioane de români vor fi mai săraci, la vârsta pensionării, când nu îşi vor mai putea completa veniturile necesare traiului zilnic. Pe fondul declinului demografic de notorietate, această măsură va condamna definitiv românii la sărăcie şi captivitate faţă de sistemul public de pensii. Nu în ultimul rând, conţinutul dispoziţiilor art.75 din OUG 114/2018, prin care se instituie un veritabil regim derogatoriu pentru contractele sau acordurile cu finanţare europeană, prin transferarea controlului asupra acestora de la Agenţia Naţională a Achiziţiilor Publice (ANAP) către autorităţile de management, nu se justifică din perspectiva criteriului oportunităţii. Mai mult, acreditarea autorităţilor de către Comisia Europeană poate atrage sistarea fondurilor europene până la finalizarea procedurii. Când toţi factorii implicaţi trag aceste semnale de alarmă, dincolo de critica opoziţiei, şi cer abrogarea, iar guvernul continuă procedura de legiferare, se poate numi că ambiţia PSD a devenit un atac la siguranţa naţională. Opriţi Ordonanţa 114! Altfel, veţi fi direct responsabili de distrugerea viitorului acestei ţări”.