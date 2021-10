De ce să tranzacționezi criptomonede în loc să investești?

Email the Author

Un exchange de criptomonede vă oferă opțiunea de a cumpăra sau a vinde monedele dorite pentru comisioane mai mici decât dacă ați face acest proces la un bancomat. Tot prin intermediul acestor platforme oamenii pot tranzacționa criptomonede și a face profit. Cele mai multe dintre platforme au angajați speciali care au cunoștințe tehnice, care cunosc piață, fac analiză și va pot spune, în linii mari sau mici, în ce direcție se îndreaptă criptomonedele dumneavoastră. Tradingul este destinat în special pasionaților de risc, fiind cumpărări și vânzări pe termen scurt. Dacă aveți încredere într-o anumită platformă și ați dezvoltat o relație cu traderul dumneavoastră, va puteți baza pe spusele acestuia. Înainte de a tranzacționa trebuie să știi toate riscurile la care te supui, care sunt perspectivele de a obține profit și ce principii trebuie să urmezi pentru a reduce aceste riscuri. Criptomonedele și tehnologia care se află în spatele lor, adică blockchain sunt încă noi și lumea face in continuare eforturi de a înțelege funcționalitățile. Cu toate acestea, Bitcoin sau alte criptomonede asemănătoare au avut încă de la apariție creșteri uriașe și multe persoane au înregistrat profituri. Înainte de toate trebuie să înțelegeți ce este blockchain și cum funcționează tehnologia prin care sunt trimise monedele voastre pentru a nu avea surprize. De asemenea, dacă doriți să cumpărați Bitcoin, nu va puteți baza pe o singură creștere a unei singure monede. Alege monede asemănătoare și cumpără Bitcoin Cash sau Litecoin care au fost create după Bitcoin, sunt mai ieftine și au putere de profit mai mare. Dar înainte de a face orice mișcare în piață criptomonedelor trebuie să ținem cont de câteva aspecte importante. Trebuie să fii disciplinat și să îți marchezi clar profitul. Atunci când intri în lumea fascinantă a monedelor virtuale, riști să te lași păcălit de un profit peste noapte. Nu lăsa frică din piață să te păcălească. Dacă ai decis să retragi jumătate din suma investită la un anumit preț, nu aștepta ca prețul să depășească ceea ce ți-ai propus. Așteaptă să ajungă acolo unde îți dorești și unde ai promis că vei retrage. Nu investi într-o singură monedă și mai important nu investi într-o moneda nou apărută, dacă nu i-ai citit white paperul și nu l-ai înțeles. Poate cel mai riscant pas este să investești în ICO. Acestea au la baza un marketing puternic și te poți trezi după publicarea monedei că nu ai nimic din investiția inițială. Oricât de tentant pot fi declarațiile echipei monedei fondate, nu te lasă păcălit. La mijloc este doar un marketing foarte bun. Dacă totuși nu este doar marketing și după publicare moneda începe să ia avânt, atunci este momentul să o tranzacționezi, însă începe cu sume mici totuși. Urmărește știrile și fii la curent cu tot ce se întâmplă. Nu este nicio surpriză că prețul poate fi influențat de anumite declarații. Elon Musk a avut în ultima perioadă o influență puternică asupra prețului. Când a postat o poză cu el și un cățel, lumea a cumpărat Dogecoin, când a spus că acceptă plata în Bitcoin pentru mașinile produse de compania sa, prețul Bitcoin a sărit în aer. Însă a urmat și vice-versă, când a declarat că nu mai acceptă această plată, prețul Bitcoin a coborât drastic. Regula de AUR: NU INVESTI BANI PE CARE NU EȘTI DISPUS SĂ ÎI PIERZI! Nu cred că mai este o noutate această regulă a tranzacțiilor în Bitcoin sau orice altă monedă. Piața este volatilă și, deocamdată, nimeni nu poate garanta prețul de mâine. Nu trebuie să faci împrumut în bancă pentru a cumpăra o anumită moneda, doar pentru că scrie undeva că o să crească. Investește cu cap, după ce te-ai documentat suficient!

