De ce nu pot fi amânate alegerile parlamentare? Răspunsuri de la PNL Vâlcea

Prin intermediul unui comunicat de presă, intitulat „Sănătatea și alegerile”, reprezentanții Filialei Vâlcea a Partidului Național Liberal au venit cu mai multe precizări privitoare la necesitatea desfășurării alegerilor parlamentare la data la care acestea au fost deja programate (adică pe 6 decembrie 2020). Această formațiune politică este de părere că, pentru a păstra anumite valori, precum securitatea sanitară și democrația politică, este preferabil ca alegerile parlamentare să fie organizate acum, într-un moment în care situația sanitară este controlată și controlabilă.

Pentru o mai bună informare a opiniei publice, în rândurile de mai jos, vă prezentăm integral amplul comunicat de presă transmis de PNL Vâlcea pe marginea acestui subiect.

„În perioada de pandemie, în acest sezon rece, în mijlocul dificultăților pe care încercăm să le înfruntăm astfel încât viața să ne fie afectată cât mai puțin, opiniile Dumneavoastră, atitudinile, pozițiile pe care le-am cules, adresându-ne concetățenilor, chiar în comunitățile noastre, vă asigurăm că își vor găsi ecoul în acțiunea noastră politică.

Întrucât una dintre temele cele mai discutate este comparația dintre amânarea alegerilor locale la câteva sute de infectări pe zi și ținerea celor generale la câteva mii de infectări pe zi, este important să vă spunem modul în care am gândit noi. Suntem în fața a două valori imporante, atât pentru cetățean, cât și pentru comunitate: sănătatea, care poate fi apărată prin măsuri sanitare, respectiv, guvernarea democratică asigurată prin alegeri. Noi trebuie să găsim echilibrul care să satisfacă, în cea mai mare măsură, ambele valori. În primăvară, pandemia era o noutate absolută, erau destul de multe infectări și după cum spuneau specialiștii, în vară numărul ar fi scăzut. Era logic să amânăm alegerile locale. Din păcate, am constatat că numărul a crescut constant. Sub această presiune, am organizat alegerile locale. Acesta este motivul pentru care organizăm alegerile. Oricine ia decizii pentru viitor se conduce după trendul anterior. Or, din primăvară și până astăzi, trendul este crescător. Cu sau fără alegeri generale, dacă trendul se va menține și amânăm alegerile, situația va fi mai gravă în primăvară. Atunci, pentru a satisface ambele valori în cea mai bună măsură cu putință, am decis să organizăm acum alegerile generale. Acest raționament este simplu și corect, mai mult el este urmat de fiecare dintre noi în propria-i activitate atunci când se confruntă cu situații analoge. Pur și simplu, pentru a păstra ambele valori, a securității sanitare și a democrației politice, este preferabil să facem alegerile acum într-un moment în care situația sanitară este controlată și controlabilă. În felul acesta, noua putere, ori care va fi ea, se va bucura de mai multă legitimitate pentru a stopa și inversa trendul de până acum al pandemiei. Când judecați lucrurile acestea, gândiți-vă că, în primăvară, am amânat alegerile, dar pandemia nu a evoluat cum ne așteptam. Vă rugăm doar să gândiți limpede și să avem încredere și solidaritate în comunitățile noastre”.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al PNL Vâlcea