Alones/ Shutterstock.com

Cum să creezi ţinute geniale cu hanorace

Hanoracele sunt piese vestimentare pe care le porţi cu orice ocazie cu multă plăcere. Sunt confortabile şi te ajută să creezi ținute lejere cu aer tineresc.

Clar, şi în garderoba ta găseşti doua, trei hanorace pe care le iubești. Hai să vedem cum pot fi create ținute geniale cu hanorace.

Ea – hanorace pentru femei în ţintuite explozive

Pentru o garderobă completă trebuie să ai un hanorac simplu, un hanorac cu gluga oversized şi un hanorac cu imprimeu . Acestea sunt articolele care îţi vor permite să creezi outfituri urbane incendiare. Să luăm hanorace femei simple în culori neutre. Le poți purta cu pantaloni din piele, ori cu fuste scurte. Poți completa ţinută cu un rucsac mic, o geantă de umăr ori cu o şapcă cu efecte metalice. Te vei bucura de un look proaspăt revigorant.

Hanoracul cu imprimeu este soluția genială pentru un look relaxant. Poți combina outfitul cu blugi skinny ori cu pantaloni leggings confortabili. Pantofii sport cu platforme te pot ajuta să completezi ţinuta. Dă viață combinției cu ajutorul accesoriilor. Ai brăţări, ceasuri, ochelari de soare expresivi cu care poţi completa un look proaspăt sau dimpotrivă unul cu tente dinamice.

Ţinutele sport pot fi oricând creionate în jurul hanoracelor. Le poți purta pe cele oversized, cu imprimeuri sau simple. Când vine vorba de stil sport, lucrurile sunt flexibile şi ai posibilităţile numeroase.

El – hanorace pentru bărbați cu personalitate

Când spunem hanorace pentru bărbați confortabile, vorbim de ținute relaxante, de blugi, pantaloni jogger sau pantaloni de trening. Alături de tricouri, blugi şi pantofi sport reușesc să completeze garderoba casual. Poți selecta hanorace cu imprimeuri pentru outfituri dinamice, expresive sau pe cele sport pentru ţinutele stradale minimaliste.

Pantofii sunt elemente importante care accentuează caracterul casual sau sport al ținutelor. O pereche de adidaşi şi o pereche de pantaloni de trening vor desăvârşi un outfit sport autentic. Poți merge la antrenamente sau la plimbări lungi cu aceasta combinaţie.

Cu siguranţă, nu poţi purta hanorace doar la evenimentele festive şi la birou, însă te poţi bucura de confortul acestora în orice altă situaţie. La volan, la plimbare, la cumpărături, la un grătar în natură, oriunde poţi purta aceste piese captivante.