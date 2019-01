Cum ajungi la fondurile pentru pomicultură?

Submăsura 4.1 are ca scop prin investiții sprijinite pentru creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/ sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

Obiectivele submăsurii 4.1 sunt creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole, creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute, dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

Beneficiarii vizați sunt fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează: ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer, ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 100.000 euro pentru achiziții simple; 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 450.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 900.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer: Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

Ferme mari: intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie);1.050.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Forme asociative: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer; 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie; 1.050.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Informații oferite de Alina Păunoiu, director OJFIR Vâlcea.