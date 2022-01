Cultură de relaxare pentru un week-end… prelungit: „Cum poți lăsa în frig un parlamentar?”

A venit week-end-ul! Chiar unul de trei zile în care cei mai mulți dintre români vor căuta relaxarea, 24 ianuarie fiind zi liberă națională, anul acesta aniversându-se 163 de ani de la înfăptuirea Micii Uniri. Evident, nu toți românii vor avea liber pe 24 ianuarie, existând și categorii de salariați care vor trebui să meargă la lucru. Însă, cei mai mulți dintre românii care sunt angrenați în activități cotidiene vor avea liber (luând în calcul aici elevii și studenții; alături de diverse categorii de salariați). Așa cum deja s-a încetățenit în mentalul colectiv românesc (și nu numai!), o astfel de zi liberă trebuie sărbătorită cumva; și în niciun caz prin a reflecta la semnificația momentului pentru care a fost acordată acea zi. Între noi fie vorba, câți români știu ce se sărbătorește, în fiecare an, pe 24 ianuarie!? Să fie 35%? Sau, cu maximă indulgență, vreo 40%? (ciudat, sunt procente asemănătoare cu ale românilor care merg la vot).

Ei, și cum spuneam, dacă luni este zi liberă, românii vor vrea să petreacă. La zăpadă, la șpriț, la piscine termale, dacă nu chiar și prin vreun citybreak, pe la Viena, Roma, Budapesta sau măcar în Bulgaria, la Bansko, ca tot… omu’.

Dacă (pe real vorbind) românii, în majoritate, nu vor ști și nici nu vor vrea să știe despre semnificația zilei de 24 ianuarie sau despre faptul că aproape în fiecare zi avem noi recorduri ale numărului de infectați cu Coronavirus, îndrăznim să le facem o propunere. Avem curajul să îi provocăm să se relaxeze cu mici, grătare sfârâinde, muștar, șpriț, zăpadă și cine mai știe ce, dar să servească și o mică «porție» de cultură. Credem că e ceva interesant, o poezie (una scurtă, că după șpriț nu le putem cere să citească… Luceafărul) care face referire la metehnele unora dintre cei care ne reprezintă în cel mai înalt for cetățenesc al țării: Parlamentul României.

Poezia are «zvâc» și am ales să v-o prezentăm și prin prisma faptului că, pe lângă notele satirico-umoristice pe care le conține, abordează subtil un subiect, din păcate destul de sensibil în momentul de față, cel al frigului care începe să se lase în casele unora dintre români. Poezia se numește „Cum poți lăsa în frig un parlamentar?” și a fost compusă de un prieten al redacției noastre, distinsul profesor de Limba Română, Gheorghe Mihai.

Așadar și prin urmare, fără să mai stăm prea mult în cale, iată ce vă propunem pentru un week-end de relaxare:

Cum poți lăsa în frig un parlamentar?

E frig în Parlament și somnul piere,

Aleșii sunt vexați și obosiți;

Cum să mai aibă-n duelări putere

Când sunt tratați precum cei sărăciți?

Se vaită, deși au burți, grăsime…

Cum e posibil, domnule Primar,

Să dai căldură ca pentru prostime

Unui sofisticat parlamentar?

E frig în Parlament ca-n Capitală,

De vină este numai dom’ Primar (?)

„Aleșii” ies la rampă, fac zurbală:

„Cum poți lăsa în frig un parlamentar?”

(Textul este semnat de Gheorghe Mihai și reprezintă, după cum ne-a transmis autorul, „O costelivă «nucă» pentru un her primar!”).