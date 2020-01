În derby-ul ultimei etape din turul Ligii Florilor, CSM București a învins Gloria Bistrița

Miercuri, 15 ianuarie, cu începere de la ora 17.00, CSM București și Gloria Bistrița-Năsăud s-au întâlnit în derby-ul etapei a 13-a din Liga Florilor de handbal feminin. Partida programată în ultima rundă a turului întrecerii feminine de elită din țara noastră a opus două echipe aflate în lupta pentru un loc pe podium și chiar pentru titlul de campioană. Principalele contracandidate ale SCM Râmnicu Vâlcea în lupta pentru trofeul din acest an au oferit un spectacol agreabil, meciul fiind unul de nivelul cupelor europene (de altfel, ambele evoluează în grupele unor competiții europene inter-cluburi). Jucătoarele de la CSM București și-au respectat statutul de favorite în acest meci și s-au impus în fața bistrițencelor de la Gloria (singura formație care în acest sezon a reușit să învingă campioana SCM Râmnicu Vâlcea).

Cu Cristina Neagu (foto, în prim-plan) în mare formă, CSM București s-a impus cu scorul 28-25 (15-15 la pauză) și a egalat la puncte SCM Râmnicu Vâlcea în vârful clasamentului Ligii Florilor. Conform clasamentului oficial realizat de Federația Română de Handbal, până la definitivarea excluderii Coronei Brașov din campionatul intern, echipa de sub Tâmpa încă mai figurează cu punctele și rezultatele pe care le-a obținut în primele unsprezece runde ale campionatului. Astfel, CSM București are 31 de puncte la finalul turului Ligii Florilor (la fel și SCM Râmnicu Vâlcea). Însă, după rămânerea definitivă a excluderii Coronei Brașov, CSM București va pierde punctul pe care l-a obținut în urma remizei de sub Tâmpa, iar SCM Râmnicu Vâlcea ar fi campioana turului Ligii Florilor, așa cum s-a întâmplat și sezonul trecut, când echipa noastră s-a menținut pe primul loc până la finalul campionatului!

Sursă foto: Facebook SCM Râmnicu Vâlcea